Praha 4. prosince (ČTK) - Nákup kombinovaných kotlů už nebude podporován z takzvaných kotlíkových dotací. Změnu schválil Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí, uvedlo v dnešní tiskové zprávě ekologické Hnutí Duha. Návrh na vyjmutí kotlů, v nichž se dá kromě dřeva topit i uhlím, z třetí dotační výzvy, předložilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). Resort zatím ČTK informaci nepotvrdil.

O možnosti vyřazení kombinovaných kotlů hovořil ministr Richard Brabec (ANO) už před měsícem. Z příspěvků MŽP bylo dosud vyměněno zhruba 60.000 domácích kotlů. První výzva umožňovala dotace i na čistě uhelné kotle, druhá už pouze na kombinované. Z třetí výzvy, pro kterou úřad vyčlenil tři miliardy korun, bude možné dotovat čistě biomasové kotle, plynové kotle či tepelná čerpadla.

Brabec by byl rád, kdyby bylo do konce roku 2020 vyměněno dalších 30.000 až 35.000 kotlů. Resort se chce nově zaměřit i na nízkopříjmové skupiny obyvatel v Moravskoslezském kraji, kterým by nabídl bezúročné půjčky na část kotle, již platí sami. Pokud by se projekt osvědčil, mohl by se rozšířit do dalších krajů.

Podle Hnutí Duha je nutné zajistit dalších minimálně 30 miliard korun pro pomoc zbývajícím domácnostem. Uhlím totiž podle ekologické organizace topí přes 300.000 domácností. Kromě evropských fondů by zdrojem financování dalších příspěvků na obměnu topeniště mohly být vyšší energetická daň na uhlí a vyšší poplatky z těžby hnědého uhlí.

"Dosavadní kotlíková dotace na kombinované kotle přispívala k tomu, aby domácnosti topily dalších dvacet let uhlím. Veřejné peníze potřebujeme využít nejen na vyčištění ovzduší, ale také ke snížení spotřeby fosilních paliv. Jsem si jistý, že po dotacích na obnovitelné zdroje tepla se jen zapráší, stejně jako v minulých kolech," uvedl zástupce nevládních organizací v Monitorovacím výboru Operačního programu Životní prostředí Ondřej Pašek.

