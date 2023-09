Hladík: Scénář zvýšení obnovitelných zdrojů na 30 pct. za sedm let je realistický

Praha 26. září (ČTK) - Klimaticko-energetický plán pro Českou republiku, který počítá s třicetiprocentním podílem obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě v roce 2030, považuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) při zahrnutí všech faktorů za realistický. Během dnešní konference o Zelené dohodě, udržitelnosti, energetice a dobrých příkladech v Česku v Praze uvedl, že jako ministr životního prostředí by si přál vyšší ambice, bude ale rád, když se plán naplní tak, jak ho jeho úřad připravil s ministerstvem průmyslu a obchodu. Vláda by materiál měla schvalovat příští týden, uvedl.

Hladík konstatoval, že existují i jiné, ambicióznější scénáře. Autoři dokumentu, který je nyní v připomínkovém řízení, podle něj ale zahrnuli do úvah, co je možné legislativně, investičně, s množstvím lidí i technologií, které jsou k dispozici. "Osobně bych si přál, abychom dokázali do roku 2030 mít více obnovitelných zdrojů, ale zároveň říkám, pokud se tuto trajektorii podaří naplnit, tak budu rád, protože to je zdvojnásobení během sedmi let," uvedl. Vláda Petra Fialy (ODS) podle něj udělala mnoho pro "odšpuntování solární energetiky", takže u ní je naplnění plánů do roku 2030 reálné. U větrné energie to bude složitější, míní.



Nízké cíle vlády kritizovaly před budovou, kde se konference odehrávala, ekologické organizace. "Ani jeden ze scénářů připravovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu nedosahuje požadovaných cílů pro podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) a úspory energie do roku 2030," uvedla organizace Greenpeace. Podle ní by pro splnění evropských závazků měl být cíl pro podíl OZE na spotřebě energie v Česku mezi 33 a 35 procenty, vládní scénář se pohybuje na úrovni 30 procent. Nyní podíl činí zhruba 17 procent.



Cílem České republiky je směřovat k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Aktualizovaný plán má umožnit plnit podmínky vyplývající z evropských závazků při dekarbonizaci ekonomiky v energetice, budovách, dopravě a průmyslu. První vnitrostátní plán České republiky vypracovaly resorty v roce 2020, kdy ho rovněž schválila Evropská komise s tím, že nařízení vyžaduje aktualizaci a její opětovné schválení do 30. června 2024. Česko mělo aktualizaci Evropské komisi odeslat do 30. června, vláda ale využila možnost pozdějšího termínu dodání. Původně nicméně počítala s jeho schválením a odesláním do konce září.



Plán je podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) zásadním dokumentem pro vývoj české energetiky. "Jasné je, že budeme muset výrazně přidat v oblasti obnovitelných zdrojů, ve které jsme v minulosti zaspali. Na druhou stranu se dá očekávat postupný útlum výroby energie z uhlí. Svoji roli sehraje také výroba elektřiny i tepla z jádra a očekáváme také větší využívání plynu jako přechodného energetického zdroje," uvedl minulý týden ministr průmyslu a obchodu.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 9. 2023

