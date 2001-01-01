Zprávy z tisku
Handelsblatt: Brusel se chystá prolomit zákaz prodeje aut se spalovacími motory
Berlín 2. prosince (zpravodaj ČTK) - Evropská komise (EK) se chystá prolomit zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Napsal to list Handelsblatt, který se odvolává na rozhovor s eurokomisařem pro dopravu Apostolosem Tzitzikostasem a na dva své zdroje v EK. Podle komisaře hodlá Brusel zohlednit nová technologická řešení a vývoj. Revizi by přitom komise mohla navrhnou proti původním plánům až v příštím roce.
Foto: dimitrisvetsikas1969@Pixabay.com
Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Cílem kompromisu bylo snížit emise skleníkových plynů, a bojovat tak proti klimatickým změnám. Součástí dohody byla i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady.
Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune z roku 2026 už na konec letošního roku. Uspíšení revize žádalo několik členských států EU včetně České republiky či Slovenska. Z rozhovoru Handelsblattu s Tzitzikostasem ale vyplývá, že by přece jen mohla komise s revizí přijít až v příštím roce. "Tvrdě pracujeme na tom, abychom byli připraveni do 10. prosince. Je tu ale možnost, že to bude trochu později," uvedl eurokomisař.
Strany německé vlády se minulý týden dohodly, že budou u Evropské komise prosazovat zmírnění zákazu. Kancléř Friedrich Merz kvůli tomu poslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové dopis, v němž mimo jiné požadoval, aby bylo možné po roce 2035 prodávat i automobily s "vysoce efektivními spalovacími motory" či auta s hybridním pohonem.
Tzitzikostas listu Handelsblatt řekl, že byl dopis v Bruselu přijat velmi pozitivně. Dodal, že komise je "otevřená všem technologiím" a že v nové úpravě zohlední veškerý technologický vývoj, včetně role bezemisních a nízkoemisních paliv a pokročilých biopaliv. Podle komisaře je to důležité, aby byl zajištěn hospodářsky udržitelný a sociálně spravedlivý přechod ke klimaticky neutrálním pohonům.
Podle Handelsblattu potvrdily také dva další zdroje z komise, že v revizi budou připuštěny i vozy se spalovacími motory, pokud budou na biopaliva či na syntetická paliva.
"Chceme se držet svých cílů, musíme přitom ale brát ohled na aktuální geopolitický vývoj. Musíme dbát na to, abychom neohrozili svou konkurenceschopnost a zároveň abychom pomohli evropskému průmyslu udržet si technologický náskok," řekl Tzitzikostas Handelsblattu.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Mnoho českých firem patří mezi subdodavatele německých automobilek, které se potýkají s konkurencí z Číny i s potížemi při přechodu k elektromobilitě.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 12. 2025
