Fungování obnovitelných zdrojů je zajištěno

Komora obnovitelných zdrojů energie vítá udělení výjimky pro přeshraniční pohyb osob pro zabezpečení chodu energetické infrastruktury. Zároveň oceňuje rychlou reakci ministra Havlíčka a Vlády. Až odezní současná krize, dovolujeme si upozornit na ekonomickou příležitost s vysokou přidanou hodnotou, o kterou Česko dosud přichází kvůli nízkému zájmu vlád o obnovitelné zdroje.

Servisní opravy i uvádění do provozu obnovitelných zdrojů jsou často prováděny pracovníky zahraničních výrobních firem. Ty mají nejbližší regionální servisní střediska převážně v sousedním Německu a Rakousku. Vláda o víkendu přijala výjimku, která umožní těmto pracovníkům do Česka přijíždět. Týká se to zejména větrných elektráren a části bioplynových a biomasových zdrojů či malých vodních elektráren, které pocházejí ze zahraničí. V Rakousku, Německu a také Polsku sídlí regionální servisní střediska, která zajišťují podporu českým pobočkám nebo přímo opravy závažných poruch tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren, baterií a střídačů.

„Jsme v nelehké situaci a my proto oceňujeme rychlé řešení problému a zařazení výjimky povolující přeshraniční cestování specializovaných techniků obnovitelných zdrojů, kteří jsou nezastupitelní. Jde o cesty pracovníků zahraničních výrobců k nám a servis českých technologií za hranicemi. Již od víkendu řešíme konkrétní případy u větrných, vodních, solárních či bioplynových zdrojů,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

„Není to samozřejmě otázka dneška ani nejbližších dnů, ale jakmile odezní současná krize, věříme ve vytvoření takových podmínek, aby si zahraniční výrobci pro zakládání servisních poboček a regionálních center vybírali i Česko. Výrobci nechtějí ztrácet čas investicemi do poboček na trzích s nejasnou perspektivou,” dodal Chalupa.

Problém přeshraničního pohybu osob se týká i firem vyrábějících pro obnovitelnou energetiku v Česku. V zahraničí totiž instalují a servisují svá zařízení. Mezi členy Komory OZE patří řada předních českých výrobců, pro příklad:

Třebíčská TTS vyrábí technologické celky pro biomasové teplárny a výtopny

Regulus (tepelná čerpadla, technologie pro rekuperaci tepla, solární kolektory a akumulační zásobníky).

Hydrohrom je jedním z českých výrobců vodních turbín.

Pro čistou energetiku ale po celém Česku vyrábějí další stovky firem. Mezi nejvýznamnější patří Atmos (domovní kotle na tuhá paliva, jeden z největších evropských výrobců), SIAG (věže a nosníky pro větrné elektrárny; Chrudim) či Mavel (vodní elektrárny; Benešov).

„Česko má v průmyslu dobré jméno a z podrobných analýz víme, že geografické předpoklady pro rozvoj všech druhů obnovitelných zdrojů máme velmi dobré. Obnovitelné zdroje znamenají rozvoj nejmodernějších technologií s vysokou přidanou hodnotou, ” doplnil Chalupa.

Zdroj: Tisková zpráva Komory OZE 16.3.2020

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je největší česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

Tweet

Datum uveřejnění: 17. března 2020

Poslední změna: 17. března 2020

Počet shlédnutí: 33