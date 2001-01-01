Zprávy z tisku
Frýdlant začne v červenci třídit u domů, teď zjišťuje, kdo topí tuhými palivy
Frýdlant (Liberecko) 6. ledna (ČTK) - Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku začnou od července třídit odpad přímo u svých domů. Radnice ve Frýdlantu teď proto zjišťuje, které domácnosti topí tuhými palivy. Přihlásit se musí do konce února prostřednictvím formuláře, aby měly pro příští zimu zajištěnou nádobu na popel, uvedla na webu Frýdlantu Gabriela Součková, která má na městském úřadu odpady na starosti. Obcí, kde se třídí odpady přímo u domů, v Libereckém kraji přibývá.
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
Na projekt bezmála za 27 milionů korun získal dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frýdlantsko téměř 19 milionů z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). "Zbytek zaplatí obce ze svého," řekl ČTK frýdlantský starosta a místopředseda spolku Dan Ramzer (ODS). Současný systém svozu odpadu není podle něj dlouhodobě udržitelný, zejména kvůli rostoucím cenám za likvidaci směsného komunálního odpadu. V roce 2024 platila radnice za likvidaci 1667 tun komunálního odpadu, vytřídit se podařilo 377 tun, to je sotva pětina odpadu, loňské údaje zatím k dispozici nejsou.
Novela zákona o odpadech podle Ramzera navíc ukládá obcím zásadním způsobem snížit podíl nerecyklovatelných složek. "Ten projekt běží už od roku 2022, kdy jsme si nechali zpracovat analýzu odpadového hospodářství," doplnil Ramzer. Třídění v systému door-to-door začne až v polovině roku, nejprve bylo podle Ramzera třeba ukončit současné smlouvy.
Projekt počítá s tříděním papíru, plastů a nápojových kartonů a bioodpadu. "Už máme i vysoutěženého providera na tři roky, svoz komunálního i tříděného odpadu bude zajišťovat firma FCC, už máme vybraného také dodavatele nádob," dodal. Pro území bezmála s 25.000 obyvateli pořídí svazek více než 16.000 nádob na tříděný odpad o objemu 240 litrů pro rodinné a malé bytové domy s barevně odlišenými víky a také přes 300 kontejnerů o objemu 770 a 1100 litrů pro bytové domy.
Měst a obcí, které podobným způsobem třídí odpad, v Libereckém kraji přibývá. Už pět let funguje systém door-to-door třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska, zkušenosti s ním mají v Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho už zavedli, se zlepšilo třídění a snížil objem odpadu. Od loňského roku třídí u domů v Novém Boru, v říjnu začali třídit do nádob u svých domů také obyvatelé v nedaleké České Lípě. Se zavedením systému door-to-door počítal i stotisícový Liberec. V soutěži na desetiletou zakázku ale dodavatele nenašel, zakázku město zkrátilo na čtyři roky a třídění u domů vypustilo.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 28
Frýdlant začne v červenci třídit u domů, teď zjišťuje, kdo topí tuhými palivy
Frýdlant (Liberecko) 6. ledna (ČTK) - Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku začnou od července třídit odpad přímo u svých domů. Radnice ve Frýdlantu teď proto zjišťuje, které domácnosti topí tuhými palivy. Přihlásit se musí do konce února prostřednictvím formuláře, aby měly pro příští zimu zajištěnou nádobu na popel, uvedla na webu Frýdlantu Gabriela Součková, která má na městském úřadu odpady na starosti. Obcí, kde se třídí odpady přímo u domů, v Libereckém kraji přibývá.
Na projekt bezmála za 27 milionů korun získal dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frýdlantsko téměř 19 milionů z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). "Zbytek zaplatí obce ze svého," řekl ČTK frýdlantský starosta a místopředseda spolku Dan Ramzer (ODS). Současný systém svozu odpadu není podle něj dlouhodobě udržitelný, zejména kvůli rostoucím cenám za likvidaci směsného komunálního odpadu. V roce 2024 platila radnice za likvidaci 1667 tun komunálního odpadu, vytřídit se podařilo 377 tun, to je sotva pětina odpadu, loňské údaje zatím k dispozici nejsou.
Novela zákona o odpadech podle Ramzera navíc ukládá obcím zásadním způsobem snížit podíl nerecyklovatelných složek. "Ten projekt běží už od roku 2022, kdy jsme si nechali zpracovat analýzu odpadového hospodářství," doplnil Ramzer. Třídění v systému door-to-door začne až v polovině roku, nejprve bylo podle Ramzera třeba ukončit současné smlouvy.
Projekt počítá s tříděním papíru, plastů a nápojových kartonů a bioodpadu. "Už máme i vysoutěženého providera na tři roky, svoz komunálního i tříděného odpadu bude zajišťovat firma FCC, už máme vybraného také dodavatele nádob," dodal. Pro území bezmála s 25.000 obyvateli pořídí svazek více než 16.000 nádob na tříděný odpad o objemu 240 litrů pro rodinné a malé bytové domy s barevně odlišenými víky a také přes 300 kontejnerů o objemu 770 a 1100 litrů pro bytové domy.
Měst a obcí, které podobným způsobem třídí odpad, v Libereckém kraji přibývá. Už pět let funguje systém door-to-door třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska, zkušenosti s ním mají v Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho už zavedli, se zlepšilo třídění a snížil objem odpadu. Od loňského roku třídí u domů v Novém Boru, v říjnu začali třídit do nádob u svých domů také obyvatelé v nedaleké České Lípě. Se zavedením systému door-to-door počítal i stotisícový Liberec. V soutěži na desetiletou zakázku ale dodavatele nenašel, zakázku město zkrátilo na čtyři roky a třídění u domů vypustilo.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 28