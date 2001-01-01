Zprávy z tisku
Frýdlant poplatek za odpady nezvýší, i když mu náklady vzrostou skoro o pětinu
Frýdlant (Liberecko) 23. března (ČTK) - Frýdlantu na Liberecku po zavedení nového systému třídění odpadu vzrostou náklady na odpadové hospodaření skoro o pětinu, z 16 na 19 milionů za rok. Poplatek na obyvatele přesto město ponechá na 790 korunách za rok. Na každého obyvatele město bude doplácet 810 korun, řekl dnes novinářům starosta příhraničního sedmitisícového města Dan Ramzer (ODS).
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
Hlavním cílem změny systému je podle něj zvýšení podílu tříděného odpadu. Nový systém, kdy obyvatelé budou moci třídit odpad přímo u svých domů, začne platit nejen ve Frýdlantu, ale i dalších obcích a městech Frýdlantského výběžku od 1. července. "To znamená, že naši občané budou moci mít u každého svého objektu čtyři sběrné nádoby. Jednu sběrnou nádobu na směsný odpad, jednu na papír, jednu na plast a jednu na bioodpad," dodal Ramzer.
Podle něj ke změně přistupují i kvůli tomu, že nejsou schopni plnit podmínku zákona o odpadech. "Protože nový zákon o odpadech říká, že musíme vytřídit 60 procent odpadu z komunálního odpadu. A přestože máme už několik let pytlový systém PET lahví, systém sběru separovaného odpadu, tak bohužel je to tak, že nám sice narůstá separovaný odpad, ale narůstá nám i k tomu komunál," řekl Ramzer.
Podle něj podíl vytříděného odpadu ve Frýdlantu je zatím jen čtvrtinový, problémy se splněním zákonného kritéria mají i další obce v tomto regionu. "Takže ve spolupráci s ostatními obcemi a městy na Frýdlantském výběžku jsme požádali o dotaci a zvolili jsme systém takzvaný door to door," dodal starosta.
Na projekt za bezmála 27 milionů korun získal dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frýdlantsko téměř 19 milionů z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Pro území se skoro 25.000 obyvateli pořídil svazek přes 16.000 nádob na tříděný odpad o objemu 240 litrů pro rodinné a malé bytové domy s barevně odlišenými víky a také přes 300 kontejnerů o objemu 770 a 1100 litrů pro bytové domy.
Frýdlant už nové nádoby dostal. "Máme od každé nádoby 1260 kusů, takže pro každou domácnost bude sada tří nádob na třídění a my si to budeme v rámci spolupráce se všemi zaměstnanci města sami čipovat, sami pasportizovat, protože samozřejmě by to bylo další navyšování finančních prostředků města," řekla vedoucí frýdlantského odboru majetkosprávního Martina Černá. Předpokládá, že nádoby zvládnou rozvézt po městě do konce června. Díky aplikaci budou mít domácnosti přehled o množství vyvezeného odpadu i termínech svozu. "Papír, plast se budou svážet jednou za 28 dní, bioodpad v sezoně jednou za 14 dní a mimo sezonu, což je od listopadu do dubna, jednou měsíčně," uvedla Černá.
Nádoby na tříděný odpad budou ve Frýdlantu i na sídlištích. "Tam samozřejmě musíme monitorovat, jak se nám to osvědčí nebo ne, protože u těch sídlišť je to hodně anonymní. My jsme se dohodli s panem starostou, že všechny nádoby u sídlišť osadíme gravitačními zámky, kdy lidé, kteří tam bydlí, dostanou klíč, který bude pasovat k nádobám a nikdo cizí by se tam neměl dostat," dodala Černá.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 3. 2026
Poslední změna: 9.4.2026
Frýdlant poplatek za odpady nezvýší, i když mu náklady vzrostou skoro o pětinu
Frýdlant (Liberecko) 23. března (ČTK) - Frýdlantu na Liberecku po zavedení nového systému třídění odpadu vzrostou náklady na odpadové hospodaření skoro o pětinu, z 16 na 19 milionů za rok. Poplatek na obyvatele přesto město ponechá na 790 korunách za rok. Na každého obyvatele město bude doplácet 810 korun, řekl dnes novinářům starosta příhraničního sedmitisícového města Dan Ramzer (ODS).
Hlavním cílem změny systému je podle něj zvýšení podílu tříděného odpadu. Nový systém, kdy obyvatelé budou moci třídit odpad přímo u svých domů, začne platit nejen ve Frýdlantu, ale i dalších obcích a městech Frýdlantského výběžku od 1. července. "To znamená, že naši občané budou moci mít u každého svého objektu čtyři sběrné nádoby. Jednu sběrnou nádobu na směsný odpad, jednu na papír, jednu na plast a jednu na bioodpad," dodal Ramzer.
Podle něj ke změně přistupují i kvůli tomu, že nejsou schopni plnit podmínku zákona o odpadech. "Protože nový zákon o odpadech říká, že musíme vytřídit 60 procent odpadu z komunálního odpadu. A přestože máme už několik let pytlový systém PET lahví, systém sběru separovaného odpadu, tak bohužel je to tak, že nám sice narůstá separovaný odpad, ale narůstá nám i k tomu komunál," řekl Ramzer.
Podle něj podíl vytříděného odpadu ve Frýdlantu je zatím jen čtvrtinový, problémy se splněním zákonného kritéria mají i další obce v tomto regionu. "Takže ve spolupráci s ostatními obcemi a městy na Frýdlantském výběžku jsme požádali o dotaci a zvolili jsme systém takzvaný door to door," dodal starosta.
Na projekt za bezmála 27 milionů korun získal dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frýdlantsko téměř 19 milionů z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Pro území se skoro 25.000 obyvateli pořídil svazek přes 16.000 nádob na tříděný odpad o objemu 240 litrů pro rodinné a malé bytové domy s barevně odlišenými víky a také přes 300 kontejnerů o objemu 770 a 1100 litrů pro bytové domy.
Frýdlant už nové nádoby dostal. "Máme od každé nádoby 1260 kusů, takže pro každou domácnost bude sada tří nádob na třídění a my si to budeme v rámci spolupráce se všemi zaměstnanci města sami čipovat, sami pasportizovat, protože samozřejmě by to bylo další navyšování finančních prostředků města," řekla vedoucí frýdlantského odboru majetkosprávního Martina Černá. Předpokládá, že nádoby zvládnou rozvézt po městě do konce června. Díky aplikaci budou mít domácnosti přehled o množství vyvezeného odpadu i termínech svozu. "Papír, plast se budou svážet jednou za 28 dní, bioodpad v sezoně jednou za 14 dní a mimo sezonu, což je od listopadu do dubna, jednou měsíčně," uvedla Černá.
Nádoby na tříděný odpad budou ve Frýdlantu i na sídlištích. "Tam samozřejmě musíme monitorovat, jak se nám to osvědčí nebo ne, protože u těch sídlišť je to hodně anonymní. My jsme se dohodli s panem starostou, že všechny nádoby u sídlišť osadíme gravitačními zámky, kdy lidé, kteří tam bydlí, dostanou klíč, který bude pasovat k nádobám a nikdo cizí by se tam neměl dostat," dodala Černá.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 3. 2026
Poslední změna: 9.4.2026
Počet shlédnutí: 0