Frýdecko-místecká teplárna jako první v Moravskoslezském kraji odešla od uhlí

Sviadnov (Frýdecko-Místecko) 19. července (ČTK) - Frýdecko-místecká teplárna jako první v Moravskoslezském kraji kompletně odešla od uhlí a od června spaluje pouze biomasu a zemní plyn. Investice do vybudování kotle na biomasu a plynofikace uhelných kotlů dosáhla více než 500 milionů korun, z čehož biokotel přišel asi na 300 milionů. Novinářům to dnes ve Sviadnově u Frýdku-Místku, kde teplárna stojí, řekl obchodní ředitel skupiny Veolia Jakub Tobola.

Foto: Frýdecko-místecká teplárna (Zdroj: Veolia)



"Historicky už tady máme asi deset roků spoluspalování biomasy. Částečně jsme využívali biomasu pro výrobu tepla a elektřiny a částečně černé uhlí," řekl Tobola. Letos Veolia v teplárně černouhelný provoz odstavila.



"Nahradili jsme ho zemním plynem, to znamená, od letošního roku spalujeme pouze biomasu a zemní plyn, žádné další uhlí, což vede samozřejmě ke značnému snížení emisí, zejména emisí CO2, a také k tomu, že dlouhodobě budeme schopni udržet zajímavou cenu pro občany města," řekl Tobola.



Ve frýdecko-místecké teplárně je nyní v provozu kotel K4 o výkonu 18 megawattů na biomasu, který vyrábí zhruba 60 procent potřebného tepla. Kotle K2 a K3 na zemní plyn, každý s výkonem 50 megawattů, produkují zbývajících 40 procent. Kotel na biomasu, který je v provozu od roku 2013, byl donedávna v majetku externí firmy. Od letoška patří Veolii.



"Došlo ke konsolidaci majetku v rámci výtopny a zároveň byl završen proces dekarbonizace. To všechno znamená konkurenční výhodu, nevstupují do toho emisní povolenky, čili je prostor pro vytvoření zajímavé ceny pro občany a to je to nejdůležitější," řekl frýdecko-místecký primátor Petr Korč (Naše Město F-M).



Město podle něj chce s Veolií uzavřít dlouhodobou smlouvu a dosáhnout toho, aby cena pro obyvatele napojené na centrální dodávky tepla byla příznivá. Znění nové dlouhodobé smlouvy se nyní finalizuje.



Ve Frýdku-Místku dodává Veolia Energie teplo ve spolupráci s městskou společností Distep 18.000 domácností, školám, obchodním centrům, nemocnici a dalším institucím a firmám. Předseda představenstva společnosti Distep Jiří Čuda řekl, že průměrná cena pro zákazníka v oblasti činí aktuálně zhruba 900 korun za gigajoule tepla. "Dlouhodobým sledováním máme zjištěno, že se pohybujeme na jedné z nejnižších cen v České republice v rámci dodávek tepelné energie," řekl Čuda.



Veolia připravuje v kraji dekarbonizace dalších tepláren. "Do roku 2030 máme jako Veolia v plánu odejít od uhlí ve všech našich teplárnách, provozech, to znamená, ať už se jedná o teplárnu v Krnově, v Ostravě, popřípadě v Karviné, která zásobuje Havířov a Karvinou," řekl Tobola.



Skupina Veolia Energie sídlící v Ostravě patří mezi největší energetické skupiny v Česku a je největším distributorem tepla. Zásobuje 580.000 domácností a také více než 300 průmyslových podniků a 1800 zařízení, jako jsou nemocnice nebo školy.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 7. 2024

