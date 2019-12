Firmy mohou získat až 80% dotaci na pořízení systému výroby a skladování vlastní elektrické energie, většina z nich o tom neví

Už jen do konce května mohou firmy žádat o dotaci v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, které lze využít na akumulaci elektřiny včetně fotovoltaiky, případně na nákup elektromobilů pro firemní účely a vybudování dobíjecích stanic. Jedna firma může získat až 30 miliónů korun. Celkem je však ve výzvě MPO alokováno 500 miliónů korun a žádostí je zatím málo.

České firmy mají příležitost výrazně snížit náklady na energie a podnikat ekologičtěji. Právě teď je možné podávat žádosti v rámci dotačního programu Nízkouhlíkové technologie, který má podpořit zavádění inovativních technologií, které omezí produkci CO2. Jde o výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jednou z možností, jak čerpat dotace v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, je akumulace elektrické energie, tedy pořízení solárních panelů v kombinaci s bateriemi, do kterých lze elektřinu uložit. Malé firmy mohou získat až 80% dotaci, střední 70% a velké 60%. Minimální výše dotace je přitom 50 000 Kč, maximální 30 miliónů Kč.

„Fotovoltaika v promyšlené kombinaci s bateriemi může snížit firemní výdaje na energie na minimum a ušetřené prostředky lze investovat do rozvoje firmy nebo třeba do mezd zaměstnanců. Využívání nízkouhlíkových technologií navíc přispívá ke zlepšení reputace firmy. Příspěvek z dotačního programu tedy firmám může přinést výraznou konkurenční výhodu,“ říká Tomáš Jelínek ze společnosti NetPro systems, která vyrábí baterie EnergyCloud. Do dotačního programu Nízkouhlíkové technologie spadá i možnost příspěvku na nákup firemních elektromobilů a vybudování nabíjecích stanic. „Ideálním řešením je napojení nabíjecí stanice elektromobilu na baterie v budově. Nabíjení elektromobilu tak probíhá mnohem rychleji než obvykle, a elektromobil je pak poháněn sluneční energií, tedy tím nejšetrnějším způsobem,“ dodává Jelínek.

Žádosti o dotace lze podávat do 31. května tohoto roku, rozhodnutí o dotaci firma obdrží na podzim. Většina českých firem však o této možnosti ani neví. O tom svědčí i výsledky minulé výzvy, na kterou bylo alokováno celkem 260 miliónů, ovšem na podporu akumulace přišlo jen 6 žádostí a na elektromobilitu jen 53 (v celkové hodnotě necelých 46 miliónů korun). I letos je proto možné, že část alokovaných prostředků zůstane nevyčerpána.

Více informací o dotacích zájemci mohou najít na webu www.nizkouhliky.cz.

Zdroj: Tisková zpráva EnergyCloud 26.4.2017

