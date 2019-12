Firmy mohou díky fotovoltaice výrazně ušetřit, MPO podpoří nové instalace dvěma miliardami

Ministerstvo průmyslu a obchodu na konci roku spustilo již druhou výzvu k podávání žádostí o dotace v rámci programu Úspory energie. Firmy tak mohou žádat o finanční podporu určenou na pořízení fotovoltaických systémů ve výši desítek milionů korun. Dotaci lze získat i na fotovoltaické systémy s akumulací energie, které lze využívat jako záložní zdroj energie při výpadku elektrické sítě.

Od začátku ledna až do konce dubna mohou firmy žádat až o 100 milionů korun na běžné solární panely nebo panely s možností akumulace energie, které slouží k větší energetické soběstačnosti. Výzva MPO Úspora energie – Folovoltaické systémy s nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu, která je vyhlášena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, platí pro firmy všech velikostí. Malé firmy mohou získat dotaci až do výše 80 % nákladů, střední firmy do 70 % a velké do 60 %. Minimální výše finanční podpory je 300 000 Kč, maximální 100 000 000 Kč. Na tuto dotační výzvu jsou alokovány celkem 2 miliardy korun.

Cílem programu je podpora opatření k úspoře energie, využívání obnovitelných zdrojů a celkové snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelského sektoru. Pro české firmy to znamená hlavně možnost snížit náklady na energie a zavedení ekologičtějšího podnikání. „Solární panely lze umístit přímo na střechy firem a elektřinu tak vyrábí přímo v místech potřeby, což pomáhá firmám snižovat náklady za energii i spotřebu fosilních paliv. Zlepší tak prostředí v místě a zůstanou jim prostředky, které budou moci využít pro pořízení dalších inovací v podniku,“ říká Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

Podle studie Solární asociace je v potenciálu České republiky vyrábět pomocí solárních elektráren na střechách domů přes 7,4 terawatthodin elektřiny ročně, což je polovina roční výroby jaderné elektrárny Temelín. „Fotovoltaické elektrárny jsou jedním z hlavních zdrojů obnovitelné energie, který pomáhá snižovat naši závislost na fosilních palivech, což přispívá nejen k úspoře vyrobené energie, ale také lepšímu ovzduší ve městech i obcích,“ uvádí Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace.

Žádost o dotace lze podávat do 30. dubna tohoto roku, následné výběrové řízení a realizace programu budou přicházet na řadu v druhé polovině roku 2018. Pouhým podáním žádostí o dotaci se firmy k realizaci nezavazují.

Aktuální výzva navazuje na vůbec první možnost podpořit solární elektrárny jako samostatné opatření úspor energie ve firmách, která byla vypsána loni. Do první výzvy bylo podáno 274 žádostí a bylo zažádáno o podporu v celkové výši 612 milionů korun.

Zdroj: Tisková zpráva Aliance pro energetickou soběstačnost 18.1.2018

