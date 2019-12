Firmy mohou díky akumulaci obnovitelné energie výrazně ušetřit, MPO je v tom podpoří dvěma miliardami z evropských peněz

Ministerstvo průmyslu a obchodu v červnu spustilo výzvu k podávání žádostí o dotace v rámci programu Úspory energie. Firmy tak mohou žádat o finanční podporu určenou na pořízení technologií na výrobu a ukládání vlastní energie ve výši desítek miliónů korun. Fotovoltaika s akumulací firmám kromě výrazných úspor na energiích přináší i konkurenční výhody, baterie navíc fungují jako záložní zdroj v případě výpadku sítě.

Od poloviny června až do poloviny října mohou firmy žádat až o 100 miliónů korun na solární panely a baterie, ve kterých lze energii ukládat pro větší energetickou soběstačnost. Výzva MPO Úspory energie – Fotovoltaické systémy s nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu platí pro firmy všech velikostí, místo realizace ale musí být mimo Prahu. Cílem této výzvy je zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a podpora využívání obnovitelných zdrojů. Malé firmy mohou získat dotaci až do výše 80 % nákladů, střední firmy do 70 % a velké do 60 %. Minimální výše finanční podpory je 300 000 Kč, maximální 100 000 000 Kč. Na dotační výzvu jsou podle plánu alokovány dvě miliardy korun.

Příklad realizace:

Velikost firmy Malá firma (do 49 zaměstnanců) Cena za energii 4,5 Kč za 1 kWh Plocha střechy pro solární panely 1 040 m2 (např. 52 x 20 m) Energie vyrobená střešní elektrárnou 174 MWh/rok Doporučená kapacita baterie 154 kWh Odhad celkových nákladů na technologie 9 752 157 Kč - z toho dotace 6 719 559 Kč - z toho vlastní investice 3 032 598 Kč Zisk po dobu min. životnosti 15 let 11 745 000 Kč Návratnost navrhovaného opatření 3,9 let

Zdroj dat: kalkulačka na webu dotacenaakumulaci.cz

Výroba vlastní obnovitelné energie je ekonomická a ekologická, firmě přináší konkurenční výhody i v podobě dobré reputace. Pro efektivitu spotřeby energie se vyplatí solární panely doplnit baterií. „Baterie umožňují skladování energie pro chvíle, kdy je nejvíce potřeba. Ve firmě tak snadno pokryjí špičky výroby, i když zrovna v tu chvíli slunce nesvítí. V případě výpadku sítě navíc fungují jako spolehlivý záložní zdroj,“ říká Tomáš Jelínek z plzeňské firmy NetPro systems, která letos rozjela sériovou výrobu baterií EnergyCloud. Firmy se podáním žádostí o dotaci nyní k realizaci nezavazují. Výběrová řízení a realizace pak budou přicházet na řadu následně v polovině roku 2018.

