Praha 26. září (ČTK) - Po čtyřech letech od vyhlášení nedokázala takzvaná Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) podle premiéra Petra Fialy (ODS) nasměrovat země EU k inovacím a proměnám ekonomiky. Je třeba příležitosti využít, uvedl dnes na úvod konference o Zelené dohodě, udržitelnosti, energetice a dobrých příkladech v Česku, které se účastnila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Zatímco cíle Zelené dohody se podle Fialy plní z hlediska změny odpovědného života a chování k životnímu prostředí, ambice v inovacích naplňovány nejsou. Pokud se to nepodaří zajistit, hrozí podle premiéra, že mnoho lidí bude plán dál odmítat.



"Green Deal rezonuje stále silněji a jeho obsah se zařadí ke klíčovým tématům," uvedl Fiala s tím, že v příštím roce bude zřejmě v řadě zemí důležitým tématem evropských voleb. Naplňování dohody je podle premiéra realitou a je třeba se snažit zajistit její ambice tak, aby se dosáhlo maximálních příležitostí.



Bez inovací podle Fialy Evropě hrozí, že bude brzo přispívat k cizí prosperitě. Název Starý kontinent by v globální ekonomice mohl nabýt nového významu, řekl. Reakce na vývoj musí být uměřená a promyšlená. Jako vzor pro spolupráci v Evropě, který vedl k dobrému výsledku, jmenoval reakci na energetickou krizi v minulém roce a pomoc Ukrajině.



Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) je pro šéfku Evropské komise prioritou od jejího nástupu do funkce v roce 2019. Boj s klimatickými změnami tehdy označila za existenční otázku, která si žádá okamžité řešení. Dohoda se týká přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií, jejímž základem je sada klimatických norem označovaná jako Fit for 55. Dalším krokem Evropské komise má být otevření diskuse o snížení emisí skleníkových plynů do roku 2040. Ten by měla EK představit v první polovině příštího roku. Podle Fialy je třeba ho prodiskutovat.



V souvislosti s pozicí Česka v jednáních o evropské budoucnosti Fiala zmínil i aktuální kompromis v jednáních o podobě nové emisní normy Euro 7. Ministři Evropské unie zodpovědní za konkurenceschopnost dokument schválili v pondělí a český ministr dopravy Martin Kupka (ODS) vyjednaný kompromis označil za velký úspěch. Emisní limity pro osobní i nákladní auta už nejsou tak přísné jako v původním návrhu a rovněž se podařilo dojednat delší čas na zavedení normy.



K českým podnikatelům, kterým je konference určena, Fiala směřoval výzvu k zapojení se do strategických změn. Zmínil nedávno formulované ambice vlády podporovat rozvoj infrastruktury, jaderné energetiky, těžby a využívání lithia, čipů a trendů v informačních technologiích.



Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských svazů zpracovaly analýzu současné situace v ČR z pohledu podnikatelů, z níž mimo jiné vyplynulo, že Česko má rozvinutou průmyslovou základnu s mezinárodním propojením, ale její největší bolestí je v porovnání s ostatními státy vysoká energetická náročnost. Hrozbou pro celou ekonomiku je tak ztráta konkurenceschopnosti v důsledku vyšších cen energií. Tento stav ale skýtá i příležitost, kterou je vývoj technologií snižujících energetickou, materiálovou a uhlíkovou náročnost tradičních odvětví, dodali podnikatelé.



