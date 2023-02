Fiala: V Česku je potenciál pro budování dalších bioplynových stanic

Vysoké Studnice (Jihlavsko) 2. února (ČTK) - V Česku je podle premiéra Petra Fialy (ODS) určitě potenciál pro budování dalších bioplynových stanic. Uvedl to po dnešní návštěvě zemědělského podniku Luka ve Vysokých Studnicích na Jihlavsku, který provozuje bioplynovou stanici déle než deset let. Předsedkyně představenstva Alena Nováková uvedla, že firmu s velkým chovem skotu provoz vyrábějící z bioplynu elektřinu a teplo pomáhá stabilizovat, protože to je jistý měsíční příjem.

Fiala označil farmu za příklad dobré praxe, i proto, že umí využívat energetické zdroje, které má k dispozici. Organický odpad zpracovává v bioplynové stanici. "My víme, že tu došlo k určité stagnaci rozvoje bioplynových stanic z různých důvodů a musíme se zaměřit na to, abychom tady pro to vytvořili lepší podmínky," řekl.

Akciová společnost Luka hospodaří na 1400 hektarech zemědělské půdy. Chová skoro 1700 kusů skotu, z toho přes 800 krav. V bioplynové stanici se podle předsedkyně zpracovává na bioplyn kejda ze stájí, zbytky krmiv nebo trávy z luk. Stanice stála přes 60 milionů korun, investici má podnik splacenou dva roky.

"Bioplynka nám minimálně stabilizovala finance," řekla Nováková. Podotkla, že se minulé roky měnil pohled na bioplynové stanice, jednoduchá není ani legislativa. Farma například dostala nabídku zpracovávat odpadní pečivo z pekárny, ale protože ho nemá v provozním plánu stanice, bude muset o změnu žádat úřady.

"Mně to přijde docela absurdní, to jsem říkala panu premiérovi," řekla Nováková. Podotkla, že nikdo si nebude chtít bioplynovou stanici poškodit něčím, co by se do ní nehodilo. Léta se podle ní také neměnila ani cena za elektřinu, ačkoliv náklady rostly. "Loni, samozřejmě, byl jiný rok, loni se energie vyšplhaly tam, kam se vyšplhaly," uvedla.

Teplem z bioplynové stanice farma vytápí svůj areál. V zimě má minimální přebytky. Předsedkyně už také ví o projektu, který by umožnil využít teplo i v létě, ale je to podle ní otázka dalších investic.

Premiér Fiala dnes navštívil obec Vysoké Studnice v doprovodu ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL). Ministr uvedl, že si cení toho, že si premiér vzal jako téma zemědělství a produkci potravin hned po prezidentské volbě. Připomněl dopolední jednání s představiteli Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. Podle Fialy je potřeba přesně analyzovat důvod, proč jsou ceny potravin vysoké tak, jak jsou. Uvedl, že ministr Nekula kvůli tomu dostal za úkol svolat širší schůzku, na níž budou zástupci zemědělců, potravinářů i obchodních řetězců.

Podle předsedkyně zemědělské společnosti Luka za drahé potraviny zemědělci nemohou. "Já si neumím představit, že bych jednomu jedinému svému odběrateli řekla - já ti to za tyhle peníze neprodám," řekla Nováková. Dodala, že nadojené mléko se musí hned prodat a ani u vykrmených zvířat se s prodejem nedá čekat dlouho, výkrm by se prodražil.

Podle údajů Zemědělského svazu z loňského října je v Česku zhruba 500 bioplynových stanic, z toho 400 v zemědělských podnicích a na výrobě elektrické energie v Česku se podílí asi ze tří procent.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 2. 2023

Datum uveřejnění: 2.2.23

Poslední změna: 14.2.2023

