Fiala se opět vyslovil pro evropské řešení podpory velkých firem kvůli energiím

Praha 1. prosince (ČTK) - Premiér Petr Fiala (ODS) se při dnešních sněmovních interpelacích opět vyslovil pro evropské řešení podpory velkých firem kvůli energetické krizi. Vláda ale má podle něho připravené i stanovení cenových stropů energií pro tyto podniky. Fiala připomněl, že velkoodběratelé elektřiny nebo plynu nyní mohou díky unijnímu dočasnému krizovému rámci požádat o pomoc, jejíž celkový objem činí 30 miliard korun.

"Kromě toho dočasného krizového rámce máme připraveno i zastropování pro velké podniky v případě, že by nedošlo na evropské úrovni ke shodě v pravidlech toho, jak podporovat průmysl a velké podniky," odpověděl Fiala na dotaz předsedkyně klubu opozičního hnutí ANO Aleny Schillerové.

Česko podle něho dává přednost společnému řešení v EU, bylo by podle ministerského předsedy výhodné pro český průmysl. Jinak by se Česko dostalo do situace, v níž by členské státy soutěžily v tom, který z nich velké podniky více podpoří, upozornil. "Kolik zemí bude schopno podporovat průmysl jako Německo? Evropské řešení dá všem stejná pravidla," podotkl Fiala. Čas na dohodu o společném evropském postupu je podle něho do konce roku.

Možnost zavést horní hranice cen elektřiny a plynu i pro velké firmy se dostala ve Sněmovně do již přijaté novely energetického zákona, která zejména zavedla výrobcům elektřiny povinnost platit odvody z nadměrných příjmů z jejího prodeje. Podobu zastropování cen by kabinet stanovil svým nařízením. Musela by být v souladu s pravidly veřejné podpory a podléhala by souhlasu Evropské komise.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) před týdnem uvedl, že nastavení cenových limitů pro velké podniky by mohlo být stejné, jako je pro malé a střední firmy, tedy 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. Dopad na státní rozpočet odhadl na 30 až 50 miliard korun. Cenové stropy pro domácnosti a malé a střední podniky schválila vláda v říjnu.

K částce 30 miliard korun na dotace pro velké firmy dnes Fiala uvedl, že se "nedá nazvat nějakými drobnými", byť některým energeticky náročným firmám nemusí připadat dostatečná. Navíc poukázal například na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie a na snížení spotřební daně z nafty.

