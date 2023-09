Fiala: Rozhodnutí o platbě za obnovitelné zdroje v příštím roce zatím není

Praha 25. září (ČTK) - Rozhodnutí o tom, zda bude stát i v příštím roce platit vícenáklady spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů, zatím nepadlo. Novinářům to dnes na tiskové konferenci v Českém statistickém úřadu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj je třeba vracet se k normálnímu stavu. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo, aby platbu příští rok stejně jako letos odváděl stát, takže by ji lidé a firmy neměli obsaženou v cenách elektřiny. Proti je ministerstvo financí.

"Poplatek za obnovitelné zdroje je odpuštěn do konce letošního roku. Žádné další rozhodnutí v této věci nepadlo," řekl Fiala. "My se musíme pomalu vracet k normálnímu stavu, jaký tu byl, zvlášť když vidíme, že ceny energie jsou nabízeny pod vládním stropem, klesají. My chceme, aby tento trend pokračoval, ale současně musíme myslet také na to, že ne všechno lze hradit ze státního rozpočtu, který má své výrazné limity," dodal.



Kvůli růstu cen na velkoobchodních burzách česká vláda pro letošní rok stanovila cenové stropy na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny s DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. Na začátku roku dodavatelé zpravidla nabízeli tyto ceny, během roku, po zlevnění energií na burze, ale postupně začali přicházet s levnějšími produkty.



Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo, aby náklady za obnovitelné zdroje příští rok stejně jako letos nesl stát. Podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) to je asi 36 miliard korun. Podle ministerstva financí je ale návrh pro deficitní státní rozpočet příliš nákladný. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v srpnu uvedl, že v příštím roce by se měl vrátit systém z předchozích let, kdy byly platby rozděleny mezi stát a odběratele.



Vláda musí objem peněz určený na financování podporovaných zdrojů energie schválit do 30. září, aby následně mohl ERÚ stanovit výši poplatku, který budou v následujícím roce zákazníci hradit.



