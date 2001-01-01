Zprávy z tisku
Farmtec z Táborska loni představil nové technologie, tržby i zisk mírně rostly
Jistebnice (Táborsko) 10. srpna (ČTK) - Firmě Farmtec z koncernu Agrofert, která poskytuje služby v zemědělství, stouply loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží o 7,3 procenta na 1,18 miliardy Kč. Zisk po zdanění vzrostl o 5,6 procenta na 18,29 milionu Kč. Tržby jí narostly v zahraničí, i když většinu uskuteční v Česku. Loni na agrosalonu Země živitelka představila nový typ vitalimetru, který sleduje různé parametry u zvířete, od zdravotního stavu po jeho chování a lokalizaci. Vyplývá to z výroční zprávy.
Foto: Olivia Dimeco@Flickr.com
Firma dodává stáje pro skot, prasata, drůbež, také dojicí techniku, vybavení jímek, bioplynové stanice a fotovoltaické elektrárny. Zaměřuje se především na investice do živočišné výroby, stavby pro skot, prasata i drůbež.
"V roce 2024 jsme překonali plánovaný objem tržeb ve všech sledovaných oblastech. Příjmy z projektových a inženýrských činností, upravené o vliv inflace, přesáhly úrovně dosažené předchozích několika letech, což poskytuje velmi dobrý základ pro zachování tržní hodnoty i do budoucna. Celkově lze říci, že v roce 2024 byly ceny stavebních materiálů a prací v České republice relativně stabilní, zatímco ceny železa zaznamenaly výrazný pokles. K negativnímu ovlivnění tržeb za technologie a stavby tak loni nedošlo a ceny energií měly spíše klesající tendenci. Všechny tyto aspekty se pozitivně odrazily na hospodářském výsledku společnosti,“ uvedl ve zprávě předseda představenstva Bohumil Belada.
Většinu tržeb firma uskutečnila v Česku, v zahraničí to bylo přes 114 milionů Kč. Oproti roku 2023 je to ale výrazný nárůst, tehdy to bylo přes 43 milionů Kč.
Firma se také zaměřuje na obnovitelné zdroje energie. "V produktu fotovoltaické elektrárny se bohužel potvrdil snížený zájem investorů, zejména vlivem snižování cen energií a komplikacemi s přebytky. Podobný klesající trend je patrný i pro další období. Obor bioplynové stanice má stále růstový potenciál související s provozní podporou bioplynových stanic a rozšiřováním skladovacích kapacit bioplynu,“ uvedl Belada.
Společnost provádí vlastní výzkum a vývoj technologií pro různé účely. Pro chovatele krav vyvíjí nové zařízení pro ošetření vemene zvířete po dojení. Vylepšili také systém na stírání kejdy, zejména jeho software.
Loni na Zemi živitelce představil společnost nový vitalimetr FA25, vypadá jako obojek, obsahuje nové komponenty a nový identifikační čip. "Kromě identifikace říje a zdravotního stavu dokáže přesně lokalizovat zvíře, identifikuje tepelný stres, skupinové chování zvířat a hlásí porody. Data z vitalimetru se zpracovávají a vyhodnocují pomocí umělé inteligence,“ uvedl předseda představenstva.
Společnost loni zvýšila počet zaměstnanců na 280, což je meziroční nárůst o 12 procent. Nové lidi přijali do servisu a výroby, ale také hledali projektanty a technology. Kvůli nedostatku lidí na trhu práce zavedla firma náborové příspěvky pro vybrané pozice a příspěvek na dojíždění. Mzdy loni meziročně navýšila o 4,34 procenta.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10. 8. 2025
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10. 8. 2025
