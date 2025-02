Farmáři získají 2,3 mld. Kč na rozvoj venkova, z peněz mohou třeba založit dílnu

Praha 6. února (ČTK) - Zemědělci získají 2,3 miliardy korun na rozvoj venkova, dotace půjdou například do lesního hospodářství, na podporu nezemědělských činností, například založení dílny či agroturistiky, nebo na snížení skleníkových plynů. Ministerstvo zemědělství o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.

Foto: vjkombajn@pixabay.com



"Letošní programy navazují na ty z předešlých let, které rovněž pomáhaly našemu zemědělství a lesnímu hospodářství. Jde o oblasti, které je nutné podpořit, protože přinášejí benefity nejenom sektoru, ale i krajině a všem obyvatelům," uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).



Zemědělci mohou požádat například o dotaci na snížení emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské výroby. Na pořízení praček vzduchu, robotických shrnovačů kejdy nebo na technologie pro přesné dávkování hnojiv a jejich zapravení přímo do půdy úřad vyčlenil zhruba 750 milionů korun. Ministerstvo podpoří i výstavbu koncových skladů u zemědělských bioplynových stanic a instalace zařízení pro akumulaci bioplynu.



Za 380 milionů korun budou zemědělci moct rozšířit svoji činnost i o nezemědělské podnikání. Dotace jim například umožní založit řemeslnou dílnu, začít zpracovávat dřevo nebo podnikat v agroturistice, kde návštěvníci poznají život na farmě a přímo na místě ochutnají i její produkty. "Podpora nezemědělských činností rozšíří nabídku služeb i pracovních míst zejména na venkově," dodal Výborný.



Příspěvky budou směřovat také na nákup lesnických strojů a na investice do lesnické infrastruktury, například do lesních školek nebo do výstavby a rekonstrukcí lesních cest a skladů dříví. Na vodohospodářská opatření v lesích je vyčleněno 38,9 milionu korun.



Zhruba třetina rozpočtu plyne z evropského rozpočtu, zbytek peněz doplní státní rozpočet. Žádosti mohou zemědělci podávat prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od letošního 29. dubna do 20. května.



Státní zemědělský a intervenční fond, který podpory spravuje, zemědělcům vyplácí několik dotací, které jsou součástí titulu Rozvoj venkova a Program na rozvoj venkova. Podle své výroční zprávy loni šlo zemědělcům z obou programů 14,3 miliardy korun.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6. 2. 2025

