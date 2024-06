Farmáři v Plzeňském kraji sklidí dost sena i kukuřice na krmení, pomáhá vlhko

Štichovice (Plzeňsko) 24. června (ČTK) - Farmáři v Plzeňském kraji sklidí letos dost sena i kukuřice na krmení pro dobytek. Pomáhá jim vlhko v posledních týdnech. Loni a předloni, kdy bylo velké sucho, sklidili minimum objemných krmiv, zejména travin, jetelovin a kukuřice, která se zkrmují v zeleném, sušeném a silážovaném stavu. Kvůli tomu museli omezovat krmení dobytka. Také bioplynové stanice neměly dost materiálu a někde kvůli tomu omezovali jejich provoz, zjistila ČTK od farmářů z regionu.

Foto: Archiv CZ Biom



"Situace v objemné píci, tedy krmení, se letos určitě zlepší. Tím, že je voda, tak to narostlo. V loňském a předloňském roce to byla u silážních kukuřic a senáží bída," řekl předseda Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Václav Bulín. Řada podniků s bioplynovými stanicemi měla velké problémy a někde je částečně zastavovali. A chybí také krmení pro dobytek, uvedl. Štichovičtí mají za sebou první seče vojtěšek a směsí a minulý týden začali s druhými sečemi. Podle Bulína se letos sklady doplní.



"Hmoty máme hodně. Ale kvalita asi nebude všude ideální, protože se sklízelo, a pršelo do toho," uvedl předseda představenstva Kralovické zemědělské Tomáš Pokorný. Loni měla firma problémy i s kukuřicí na zrno, kvůli suchu ji všechnu silážovala. "Krmení i materiálu pro bioplynové stanice bude letos dostatek. Sena máme hodně. Něco ale nešlo usušit, takže jsme to museli dát do hnoje," uvedl Bulín.



Podle šéfa krajské agrární komory a předsedy Osecké zemědělské a obchodní společnosti Jaroslava Šímy si letos farmáři zásoby vytvoří. "Zkraje to vypadalo hodně bídně, odkládali jsme sklizeň, takže jsme ve většině začali až po deštích. Řada podniků to ale sklidila a má druhou seč dřív," řekl. První se seká vojtěška a jetel. Podle Šímy bude také dostatek kuřice na siláž i pro bioplynové stanice. "Vlhkost dostala, zatím je zalitá. Budou rozhodovat další tři týdny měsíc," uvedl. Loni měla kukuřice šedesátiprocentní výšku, letos očekává běžnou velikost.



"Letos to vidíme dobře, protože hodně prší. V řadě regionů se povedou tři seče, Krmiva by mohlo být dost," uvedl ředitel Zemědělského svazu ČR Jan Ulrich. Loni, kdy napršelo pár milimetrů, podle něj nemohlo vyrůst. Bude také dostatek materiálu pro bioplynové stanice, řekl. Všechny farmy musí minimálně na pěti procentech ploch pěstovat krmné plodiny vázající dusík, a to ty, které nechovají zvířata.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 6. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 24.6.24

Poslední změna: 27.6.2024

Počet shlédnutí: 17