Farmáři loni v Česku vybudovali další čtyři hektary skleníků s rajčaty

Olomouc 12. ledna (ČTK) - Další čtyři hektary skleníků pro hydroponické pěstování rajčat zprovoznili loni pěstitelé v České republice. Celková rozloha krytých ploch s rajčaty tak vzrostla na 69 hektarů. Vyplývá to ze statistik Zelinářské unie Čech a Moravy. Poptávka po menších rajčatech v tuzemských obchodech navzdory vyšší ceně stále roste. Česko kvůli tomu v posledních letech zažívá rozmach jejich pěstování.

Foto: ZD Haňovice



Ze statistik vyplývá, že v roce 2015 skleníky s rajčaty na tuzemských polích zabíraly 21 hektarů a o rok později 24 hektarů. V roce 2017 jejich celková plocha vzrostla na 36 hektarů, v roce 2018 na 40 hektarů a v roce 2019 na 60 hektarů. Předloni přibylo dalších pět hektarů a loni čtyři hektary. Skleníky s rajčaty tak už tvoří 70 procent celkové tuzemské výměry krytých ploch pro pěstování rychlené zeleniny. Plocha skleníků pro ostatní druhy zeleniny se do roku 2015 zvýšila pouze o jeden hektar.

"V posledních letech lze v ČR zaznamenat významný růst produkce zeleniny z krytých ploch. Čeští producenti přijali výzvu a začali se věnovat především produkci rajčat, která velmi dobře nalezla uplatnění na tuzemském trhu, a to i přes vyšší cenu," stojí v situační a výhledové zprávě ministerstva zemědělství. Rozlehlé skleníky pro pěstování rajčat byly vybudovány například v Tvrdonicích na Břeclavsku, Haňovicích na Olomoucku, Mutěnicích u Hodonína, ve Smržicích nedaleko Prostějova, v Tušimicích na Chomutovsku či Kožichovicích na Třebíčsku.

Například náklady na stavbu skleníků s rajčaty v Tušimicích o rozloze 7,5 hektaru přesáhly půl miliardy korun, s návratností se počítá zhruba do deseti let. Zemědělské družstvo v Haňovicích na Olomoucku nové skleníky, ve kterých může ročně sklidit 750 tun rajčat, zprovoznilo na podzim 2016. Do dvou skleníků s plochou bezmála tři hektary družstvo investovalo s pomocí dotací z Programu rozvoje venkova přes 150 milionů korun. Většina produkce hydroponicky pěstovaných rajčat je určena pro tuzemský trh.

Skleníky na pěstování rajčat se staví zpravidla u bioplynových stanic. "V rámci svého provozu využívají odpadové teplo z bioplynové stanice pro vytápění a vyrobenou elektřinu pro přisvětlování. Tyto nové provozy se soustředí na pěstování chuťově výrazných a nutričně hodnotných odrůd rajčat," stojí ve zprávě MZe. V Tušimicích jsou skleníky s rajčaty na pozemcích po bývalé hnědouhelné elektrárně Tušimice I.

Farmáři v rozlehlých sklenících pěstují speciální odrůdy rajčat, které chuťově vyhovují poptávce tuzemských spotřebitelů. Menší plody rajčat mají různé tvary i barvy a vyznačují se sladkou chutí, kterou si zákazníci oblíbili. "Tuzemské produkty jsou tak schopny konkurovat po celý rok dováženým rajčatům," uvedlo MZe.

Výměra krytých ploch pro pěstování rychlené zeleniny (ha):

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Výměra s rajčaty 21 24 36 40 60 65 69 Celková výměra skleníků pro rychlenou zeleninu 50 53 65 70 90 95 99

Zdroj: Tisková zpráva ČTK z informací od Zelinářská unie Čech a Moravy a Ministerstva zemědělství 12. 1. 2022

Datum uveřejnění: 12. ledna 2022

Poslední změna: 12. ledna 2022

