EY: Německo předstihlo Čínu v atraktivitě pro investice do obnovitelných zdrojů

Londýn 13. června (ČTK) - Německo předstihlo Čínu a stalo se druhou nejatraktivnější zemí na světě pro investice do obnovitelných zdrojů energie. Vyplývá to z každoročního žebříčku čtyřiceti největších světových trhů s obnovitelnou energií, který dnes zveřejnila poradenská společnost EY. K postupu Německu pomohla jeho snaha urychlit reformu energetického trhu a také odklon od fosilních paliv. Na první příčce se umístily Spojené státy a Německo se poprvé za deset let posunulo o jedno místo.

Německo bylo až do začátku ruské invaze na Ukrajinu největším evropským odběratelem ruského plynu a bylo také závislé na jaderné energii a uhlí. Letos v dubnu však země uzavřela své poslední tři jaderné elektrárny.

"Ačkoliv jde o významný milník v postupu země směrem k cílům urychlené energetické transformace, v krátkodobém horizontu pravděpodobně dojde k nárůstu využívání uhlí, aby se snížilo kolísání v dodávkách energie," uvádí se ve zprávě.

Německo usiluje o to, aby do roku 2030 tvořily obnovitelné zdroje 80 procent jeho energetického mixu. V současné době tvoří obnovitelné zdroje 46 procent, na začátku loňského roku to bylo 41 procent.

První příčku si v žebříčku udržely Spojené státy. Přispělo k tomu i loňské přijetí zákona o snížení inflace (IRA), který mimo jiné vyčleňuje 369 miliard dolarů (8,1 bilionu Kč) na investice do energetické bezpečnosti a boje proti změnám klimatu.

Řada projektů obnovitelných zdrojů však ve Spojených státech čeká na připojení k regionálním sítím, připomíná zpráva. Cíl americké administrativy, aby země do roku 2030 měla 30 gigawattů (GW) větrných elektráren na moři, bude podle aktuálních termínů výstavby oznámených developery pravděpodobně o deset GW nižší.

Indie se v žebříčku posunula před Austrálii na šestou pozici. Je to díky rychlému růstu odvětví obnovitelných zdrojů energie, zejména pak solární energie.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 6. 2023

