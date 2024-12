Experti: Nové regulované ceny energií jsou pozitivní pro lidi, špatné pro rozvoj

Praha 29. listopadu (ČTK) - Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o regulovaných cenách energií v příštím roce je podle analytiků pozitivní zprávou pro domácnosti, ale špatnou pro další rozvoj energetické soustavy v Česku. Poukazují na potřebu rozsáhlých investic do rozvoje a zabezpečení sítí. Velká část domácnosti tak podle nich sice v příštím roce proti letošku ušetří, připravované výdaje na investice se ale projeví o to výrazněji v nárůstu regulovaných cen v příštích letech. Vyplývá to z vyjádření analytiků pro ČTK. Někteří z nich upozornili na blížící se volby a jejich možný vliv na rozhodování státu.

Koncové ceny energií podle ERÚ v příštím roce v průměru klesnou. Elektřina pro průměrnou domácnost meziročně zlevní o 10,1 procenta, plyn o 8,5 procenta, odhadl. Průměrná domácnost bez fixace by tak oproti letošku měla ušetřit tisíce korun za rok. Regulovaná složka ceny, kterou určuje stát, přitom v příštím roce pro domácnosti o několik procent vzroste. U elektřiny o 1,4 procenta, u plynu o 8,6 procenta, což znamená nárůst o desítky korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Výsledné ceny energií tak klesnou díky zlevňování u dodavatelů.



"Cenové rozhodnutí ERÚ je dobrou zprávou pro odběratele, voliče a špatnou zprávou pro udržitelnost rozvoje distribuce elektřiny," uvedl ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer. Upozornil na velký růst požadavků na připojování mikrozdrojů, nových odběrů a na instalaci chytrého měření v distribuci elektřiny. "Distribuce elektřiny je již nyní v celku výrazně podfinancovaná a toto cenové rozhodnutí k tomu dále přispívá. O co méně nyní porostou regulované ceny, o to výraznější bude skok, až to bude už provozně neudržitelné. Cenové rozhodnutí hodnotím v oblasti plynu jako přiměřené, v oblasti elektřiny jako nedostatečné,“ řekl Macenauer.



Analytik XTB JIří Tyleček vnímá pohyb regulované složky cen energií trochu v předvolebním duchu. "Prudký růst minulého roku se neopakuje, ale to neznamená, že se snižují nároky na nutné investice v souvislosti s přechodem energetiky na obnovitelné zdroje," řekl. Potřeba investic do sítí a ztráta tranzitních poplatků v případě plynu podle něj povede v příštích letech k citelnému nárůstu regulovaných poplatků. "Jiná varianta neexistuje. Z politických důvodů může být sice tento nárůst utlumen, ovšem tento scénář by vedl k nedostatečným investicím a v konečném důsledku tak k nižší stabilitě a spolehlivosti sítě," podotkl Tyleček. Připustil, že pro velkou část domácností opravdu energie v příštím roce zlevní.



Šéf sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz Lukáš Kaňok upozornil, že v průměru ceny energií v příštím roce klesnou, zlevňování se ovšem nebude týkat všech zákazníků. "Pokud se vám elektřina a nebo plyn sama nesnížila, pak si příští rok zaplatíte víc. Poplatky jsou totiž vyšší než v letošním roce," řekl. Snížení cen se tak podle něj bude týkat klientů se smlouvou na dobu neurčitou. "A to pak znamená, že i přes snižování ceny stále platíte výrazně více, než je nutné. A trochu mě mrzí, že na to nikdo neupozorňuje," dodal Kaňok.



Podle Petra Štajnera ze společnosti Greenbuddies je dnešní oznámení ERÚ v souladu s očekáváním. Připomněl, že většina dodavatelů letos několikrát zlevňovala, což se projeví v konečných výdajích odběratelů.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 11. 2024

Datum uveřejnění: 29.11.24

Poslední změna: 1.12.2024

