Evropská komise upozornila na nedostatky v českém klimaticko-energetickém plánu

Praha 28. května (ČTK) - Česko by mělo podle Evropské komise (EK) intenzivněji podporovat energetické úspory, především v dopravě a průmyslu. Komise také doporučuje podpořit vyšší využití obnovitelných zdrojů energie včetně integrace do sítí tepla a elektřiny. Vyplývá to z jejího dnes zveřejněného posouzení aktualizovaného Národního klimaticko-energetického plánu (NKEP). Plán Česko odevzdalo loni v prosinci. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je realistický plán vlády zdvojnásobit podíl energie z obnovitelných zdrojů za šest let.

Foto: minka2507@Pixabay.com



Česko by podle komise mělo důsledněji vyhodnocovat klimatická rizika a připravit plán na zrušení podpory fosilních paliv. Komise ve svém posouzení upozornila na nutnost zajistit dlouhodobou dostupnost jaderného paliva z dovozu, vyzvala k intenzivnější podpoře energetických úspor, především v dopravě a průmyslu, a k rozvoji technologií s nulovými emisemi. Za důležité považuje i vytvoření strategie pomoci domácnostem, které jsou ohrožené vysokými účty.



Český cíl pro podíl obnovitelných zdrojů energie, který činí 30,1 procenta pokrytí spotřeby v roce 2030, je podle komise nižší, než požadují kolektivní unijní cíle, tedy 33 procent. Navýšení cíle Česku doporučovala Evropská komise už v roce 2023.



"Jsme oceňovaní za dlouhodobou úsporu energií, konkrétně v segmentu energií. Co se týče obnovitelných zdrojů energie, tak jsme dali realistický plán. Je to zhruba zdvojnásobení podílu této energie v rámci šesti let," řekl dnes novinářům Hladík.



Ekologické organizace v tiskové zprávě uvedly, že na potřebu zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie upozorňují dlouhodobě. "Hodnocení Evropské komise českého klimaticko-energetického plánu se v mnohém shoduje s připomínkami, které jsme jako ekologické organizace do procesu aktualizace vznášeli již od jejího počátku, od nedostatečného cíle rozvoje obnovitelných zdrojů po chybějící opatření a časový plán ukončení dotací do fosilních paliv," uvedla za Greenpeace ČR Miriam Macurová. Dodala, že důležitá však budou konkrétní opatření.



Štěpán Vizi z Centra pro dopravu a energetiku uvedl, že mimo nízkých cílů u obnovitelných zdrojů energie český plán opomíjí řadu důležitých aspektů transformace včetně jejího financování. "Zásadní problém je, že plán neobsahuje jasná a konkrétní opatření, která by vláda pro podporu zelené transformace a rozvoj čisté ekonomiky chtěla zavést. To vytváří další nejistoty pro občany i firmy, které by do čistých technologií chtěly investovat," míní.



Evropa je podle komise na cestě ke snížení emisí skleníkových plynů o 54 procent do roku 2030 oproti roku 1990, a je tak blízko splnění 55procentního cíle.



České vládě v současné době zbývá přijetí dalších dvou strategických dokumentů. Jedná se o Politiku ochrany klimatu (POK) a Státní energetickou koncepci (SEK), které byly s Národním klimaticko-energetickým plánem aktualizovány.



NKEP je strategický dokument, který vypracovává každá členská země EU. Tento plán stanovuje národní cíle a opatření v energetice a klimatu s výhledem do roku 2030 a 2050, a to v souladu s unijními cíli ve snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28. 5. 2025

