Zprávy z tisku
Evropská komise schválila českou podporu výroby biometanu za 3,7 miliardy eur
Brusel 14. dubna (zpravodajka ČTK) - Evropská komise schválila český program v hodnotě 3,7 miliardy eur (90,2 miliardy Kč) na podporu výstavby biometanových stanic. Peníze nepůjdou z rozpočtu EU, ale z českých zdrojů - komise program pouze posoudila a povolila z hlediska pravidel hospodářské soutěže. Opatření má přispět k přechodu na ekonomiku s nulovými čistými emisemi. Udržitelný biometan může být použit v dopravě, při vytápění a v průmyslu. Podporu bude možné získat do konce roku 2030. Informovala o tom komise ve svém prohlášení.
Foto: dimitrisvetsikas1969@Pixabay.com
"Program podpoří nové kapacity jak v nově vybudovaných biometanových stanicích, tak ve stávajících bioplynových stanicích, které budou přeměněny na biometanové," uvedla komise.
O podporu se budou moci ucházet výrobci biometanu, kteří jsou držiteli licence na výrobu plynu v Česku. Aby bylo možné podporu získat, musí výroba biometanu splňovat požadavky stanovené ve směrnici EU o obnovitelných zdrojích energie. Opatření by mělo pomoci především malým a středním zemědělským podnikům.
"Díky tomuto programu ve výši 3,7 miliardy eur Česká republika zvýší produkci udržitelného biometanu v EU, který bude využíván v dopravě a vytápění. Program rovněž pomůže Česku splnit cíle v oblasti snižování emisí," uvedla místopředsedkyně EK Teresa Riberaová. Opatření podle ní přispěje k čistšímu, bezpečnějšímu a odolnějšímu energetickému mixu a zároveň zachová rovné podmínky na trhu a minimalizuje možné narušení hospodářské soutěže.
V Česku loni vznikly tři nové biometanové stanice. V zemi je jich nyní 14, uvedlo v lednu ve svém prohlášení sdružení CZ BIOM. Stoupla i produkce těchto stanic, meziročně o 9,5 milionu metrů krychlových na celkových 17 milionů metrů krychlových plynu. Do roku 2030 chce Česká republika podle současných plánů státu mít zhruba stovku biometanových stanic, výroba by měla činit až 491 milionů metrů krychlových za rok.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 4. 2026
Poslední změna: 16.4.2026
