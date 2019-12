Evropská komise schválí podporu obnovitelným zdrojům v ČR

Praha 23. listopadu (ČTK) - Evropská komise vydá povolení k podpoře většiny obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Česku v pondělí 28. listopadu. Provozovatelé podporovaných zdrojů by na základě toho měli během příštího roku získat přes 40 miliard korun. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Schválením EK podmiňoval výplatu peněz Energetický regulační úřad (ERÚ).

Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) dnes ČTK a Českému rozhlasu řekl, že na konci tohoto měsíce by měly získat takzvanou notifikaci obnovitelné zdroje spuštěné mezi roky 2006 až 2012. "Je to ten největší balík. To co naopak nemáme dořešeno je KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Tam ještě bude pokračovat jednání," uvedl ministr.

Mládkova náměstkyně Lenka Kovačovská doplnila, že notifikaci by měly nyní získat zdroje, jejichž provozovatelé mají příští rok nárok zhruba na 37 miliard korun. Objem zdrojů bez notifikace je podle ní na úrovni dvě až tři miliardy korun. Dodala, že z informací, které má MPO z EK, bude i rozhodnutí o podpoře těchto zdrojů uzavřeno letos.

"Myslíme si, že když dopadlo pozitivně OZE, tak není důvod předpokládat, že nedopadne pozitivně KVET," řekl dnes ČTK výkonný ředitel Spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech Milan Šimoník. Sdružení chce podle něj proto s ERÚ jednat o tom, že by KVET do svého případného změněného cenového rozhodnutí zahrnul i přesto, že tyto zdroje notifikaci zatím nedostanou.

Evropská komise dnes termín prezentovaný MPO ovšem nepotvrdila. "Posuzování situace nadále probíhá a v tuto chvíli nemůžeme říct, kdy padne rozhodnutí," sdělilo ČTK zastoupení komise v ČR.

Kvůli chybějícímu schválení EK, takzvané notifikaci, odmítal ERÚ podporu řadu měsíců vypsat už loni. Podporu vypsal až na základě nařízení vlády těsně před koncem roku. Výplatu umožnil během nepřítomnosti předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové tehdejší místopředseda úřadu Jan Nehoda, jehož pak Vitásková odvolala z funkce. Vitásková už dříve uvedla, že většina podpory, která byla letos dosud vyplacena, byla vyplacena nezákonně.

"Dokud nemáme notifikaci v ruce, tak se pro nás nic nemění. To, že notifikace někdy budou, jsme už slyšeli mockrát," řekl dnes ČTK mluvčí ERÚ Vladimír Černý. Uvedl, že pokud ale zdroje notifikaci skutečně obdrží, je úřad připraven vydat upravené cenové rozhodnutí, které bude s výplatou počítat. To po dnešním jednání s Mládkem novinářům potvrdila také Vitásková. "Jsou dvě možnosti. Buď dostaneme notifikaci, a pak vydáme cenová rozhodnutí i výběr finančních prostředků na všechny notifikované zdroje. Když notifikaci nedostaneme, tak toto rozhodnutí prostě nevydáme," uvedla.

Analytik portálu Ušetřeno.cz Tomáš Suchý ČTK řekl, že pokud ohlášené notifikace ve skutečnosti nepřijdou, mohlo by to znamenat snížení cen energií pro domácnosti, které by nemusely v poplatku obnovitelné zdroje podporovat. "U běžné domácnosti by mohlo jít o několik set korun ročně," podotkl.

Podporu podporovaným zdrojům energie v Česku od roku 2013 vyplácí Operátor trhu s elektřinou na základě cenového rozhodnutí ERÚ. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Výše podpory vzrostla ze zhruba jedné miliardy korun vyplacené v roce 2006 na 43,5 miliardy korun vyplacených loni. Celkem tak bylo na podporu zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno více než 205 miliard korun.

Poskytnutá podpora obnovitelným zdrojům v ČR od roku 2006 (v mld. Kč):

rok výše podpory 2006 1,1 2007 1,47 2008 1,91 2009 2,62 2010 9,11 2011 32,15 2012 35,71 2013 37,46 2014 40,59 2015 43,51

Zdroj: ERÚ, od roku 2013 OTE.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24.11.2016

