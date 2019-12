Evropská komise potvrzuje: Podpora elektřiny z druhotných zdrojů je v České republice dobře nastavená

Provozní podpora podle tuzemského zákona o podporovaných zdrojích energie je slučitelná s vnitřním trhem Evropské unie. Řekla to Evropská komise, když vydala tzv. notifikační rozhodnutí o možnosti podporovat elektřinu z druhotných zdrojů u výroben uvedených do provozu v letech 2013 - 2020. V praxi to znamená, že je systém podpor v oblasti energetiky v ČR dobře nastavený.

„Jsem velmi rád, že i v tomto případě podporovaných zdrojů se podařilo MPO a celé notifikační skupině dokončit toto velmi technicky komplikované řízení. Notifikace zvyšuje jistotu v sektoru druhotných surovin a přispívá k tomu, že Česká republika v souladu s cíli celé Evropské unie vhodně využívá zdroje energie a usiluje přitom o snížení dopadů na životní prostředí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Notifikační řízení u Evropské komise v oblasti veřejné podpory nejsou jednoduchá. Díky výše uvedenému rozhodnutí má resort pohromadě všech sedm notifikací, které jsou pro provozní podporu, zavedenou v zákoně o podporovaných zdrojích energie elektřiny, určenou pro výrobny uvedené do provozu do konce roku 2020 potřeba.

„Nyní máme oficiálně potvrzené, že je náš systém provozní podpory druhotných zdrojů elektrické energie správný a slučitelný s vnitřním trhem Evropské unie,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Nemůžeme ale usnout na vavřínech. Čeká nás nový notifikační proces, a to v souvislosti s novelou zákona o podporovaných zdrojích energie, která je v legislativním procesu.“

Pokud výše uvedená novela projde legislativním procesem, udržitelnost cen energií pro občany České republiky se zvýší. Rovněž se sníží dopad energetického průmyslu na životní prostředí. Nové zdroje elektřiny uváděné do provozu po roce 2020 totiž zpravidla méně zatíží přírodu, klima aj. Změna je třeba v souvislosti s udržitelným rozvojem a ohledem na budoucí generace.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu 3.10.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 3. října 2019

Poslední změna: 14. října 2019

Počet shlédnutí: 121