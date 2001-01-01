Zprávy z tisku
Evropa může výpadkům dodávek plynu čelit lépe než v roce 2022, tvrdí analýza
Amsterodam 12. března (ČTK) - Evropa je lépe připravena čelit současnému narušení dodávek zemního plynu způsobenému konfliktem na Blízkém východě než za energetické krize v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Hlavním rozdílem proti situaci před čtyřmi lety je předpoklad, že současný výpadek bude jen dočasný, zatímco ztráta ruských dodávek byla vnímána jako definitivní a strukturální změna. Ve své analýze to uvádí ekonom Warren Patterson z nizozemské banky ING.
Foto: Capri23auto@Pixabay.com
Dopad je v globálním měřítku menší, pokud jde o objem narušených dodávek. "Mezi Katarem a Spojenými arabskými emiráty je v současné době ovlivněno přibližně 110 miliard metrů krychlových ročních dodávek, což představuje 20 procent celosvětového obchodu se zkapalněným zemním plynem (LNG). Objemy jsou významné, ale stále nižší než 144 miliard metrů krychlových ruského plynu dodávaného plynovody, který byl ohrožen na začátku roku 2022," uvedl Patterson.
"V roce 2022 se zdálo, že se Evropě přihodilo téměř vše, co se mohlo přihodit," dodal s tím, že například Francie coby největší producent jaderné energie v EU po většinu roku prováděla údržbové práce kvůli problémům s korozí. To vedlo k poklesu roční produkce jaderné energie na nejnižší úroveň od roku 1988 a o 30 procent pod roční průměr za posledních 20 let.
Evropa je navíc dnes méně závislá na zemním plynu než před několika lety. Spotřeba plynu v Evropské unii zůstává přibližně o 16 procent nižší než v letech před ruskou invazí na Ukrajinu, což podle analytika odráží strukturální změny v energetice i pokles poptávky v energeticky náročných odvětvích. Energetická krize zároveň přiměla vlády a podniky přijmout opatření ke snížení spotřeby a diverzifikaci zdrojů.
"Region se stal méně zranitelným díky trvalé destrukci poptávky, která nastala po minulé krizi,“ uvedl Patterson a dodává, že evropský energetický mix se mezitím začal více opírat o obnovitelné zdroje. Instalovaná kapacita solárních a větrných elektráren v EU mezi lety 2021 a 2024 vzrostla o 57 procent a dál se zvyšovala i v roce 2025.
Současně se výrazně rozšiřuje exportní kapacita LNG, zejména ve Spojených státech, odkud se má mezi lety 2025 a 2027 na trh dostat navíc zhruba 93 miliard metrů krychlových ročně, uvedl Patterson. Další kapacity plánuje Katar, který musel kvůli válce vývoz a produkci LNG přerušit. Společnost QatarEnergy také tento týden oznámila, že odkládá zahájení velkého projektu rozšíření produkce zkapalněného zemního plynu na rok 2027.
Evropské státy po krizi z roku 2022 změnily způsob nákupu plynu a koordinace zásob. Evropská unie zavedla společné mechanismy nákupu, které mají omezit vzájemnou konkurenci mezi evropskými odběrateli a posílit jejich vyjednávací pozici na globálním trhu, upozornil Patterson. Platforma AggregateEU například od roku 2023 pomohla sladit nabídku a poptávku přibližně u 100 miliard metrů krychlových plynu, což podle analytika přispívá ke stabilnějším cenám a vyšší odolnosti evropského energetického systému.
Unie také zavedla flexibilnější pravidla pro plnění zásobníků. Zatímco dříve bylo nutné dosáhnout 90procentního naplnění za každou cenu, současné předpisy umožňují za nepříznivých podmínek cílit i na 75 procent. "Evropa se z krize v roce 2022 poučila a je nepravděpodobné, že by nákupčí znovu hnali trh do extrémních výšin jen kvůli zajištění zásob," tvrdí Patterson.
Současná válka na Blízkém východě začala útokem amerických a izraelských sil na Írán poslední únorový den. Jakmile Izrael a USA zahájily útok, doprava v klíčovém Hormuzském průlivu klesla o 90 procent. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.
Společnost QatarEnergy minulý týden zastavila produkci LNG, protože íránské drony zasáhly zařízení na zpracování plynu Rás Laffan a Masaíd, která se na světové produkci LNG podílejí zhruba z 20 procent.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 3. 2026
Poslední změna: 23.3.2026
Počet shlédnutí: 0
Počet shlédnutí: 0