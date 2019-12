Europoslanci vykládají rozdílně změny v energetické politice EU

Štrasburk 17. ledna (ČTK) - Zcela opačně si někteří čeští europoslanci vykládají důsledky dnešního hlasování Evropského parlamentu o energetickém balíčku, které má zvýšit tlak na větší energetickou účinnost v Evropské unii a také zvýšit podíl obnovitelných zdrojů. Ve sporu se šermuje miliardovými náklady v průmyslu i tisícovkami v účtech domácností.

"Je to velmi vážné, protože už dnes platíme 40 miliard korun ročně, abychom udrželi slíbené procento obnovitelných zdrojů. Jaké to může být v budoucnu, není vůbec spočítané, a to skutečně může mít vážný dopad," řekl ČTK europoslanec ODS Evžen Tošenovský. Podobně jako v pondělní rozpravě varoval před dopady příliš ambiciózních cílů na českou ekonomiku v řádu stovek miliard korun ročně, které nakonec zaplatí sami občané ve svých účtech.

"Český průmysl je čtyřikrát energeticky náročnější než například průmysl dánský, anebo britský," zdůvodňuje potřebu změn Miroslav Poche (ČSSD), který v této věci patřil k parlamentním zpravodajům. Je přesvědčen, že naopak díky zvýšení účinnosti a poklesu spotřeby ceny energií klesnou a navíc se sníží i závislost Česka a celé Evropy na dovozu z Ruska a Blízkého východu.

Luděk Niedermayer (TOP 09) si myslí, že balík návrhů reaguje na vývoj nových technologií. "Cílem je zlepšit hospodaření s energetickými zdroji, ale ne za cenu, že se lidem a firmám zdraží náklady," řekl ČTK. V dohledné budoucnosti bude proto podle něj energie spíše levnější, "rozhodně však nebude dražší".

Europoslanci dnes odhlasovali, že do roku 2030 by se energetická účinnost měla zvýšit o 35 procent. Na 35 procent by měl stoupnout i podíl obnovitelných zdrojů. A od roku 2021 by mělo být zakázáno přimíchávat do biopaliv palmový olej. EP ale musí nová pravidla dohodnout ještě s členskými státy, které unii vytyčují méně ambiciózní cíle. Dohadování patrně potrvá několik měsíců.

