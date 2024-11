Europoslanci schválili odklad platnosti unijního nařízení o odlesňování

Brusel 14. listopadu (zpravodajka ČTK) - Europoslanci dnes schválili odklad platnosti unijního nařízení o odlesňování, které má zajistit, že výrobky prodávané v EU nepocházejí z odlesněné půdy kdekoli na světě. Posunutí platnosti o jeden rok navrhla Evropská komise po kritice ze strany firem i některých členských států. Odklad požadovala také Česká republika.

Odpůrci poukazovali zejména na to, že některé mechanismy, které nařízení zavádí, nejsou dostatečně připravené. Podle některých firem norma rovněž přinášela nové byrokratické povinnosti a mohla by vést ke zvýšení cen. Toho se obávají především dovozci některých surovin. Norma měla původně začít platit na konci letošního roku, platnost se nyní odkládá až na konec příštího roku.



Hlasování v Evropském parlamentu v Bruselu doprovázely problémy s hlasovacími zařízeními, někteří z europoslanců se tak museli přesouvat na jiná místa k sezení v sále, aby mohli hlasovat a celý proces se prodlužoval.



Cílem nařízení, které Evropský parlament přijal již 19. dubna 2023, je bojovat proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti prevencí odlesňování souvisejícího se spotřebou produktů z dobytka, kakaa, kávy, palmového oleje, sóji, dřeva, kaučuku, dřevěného uhlí a tištěného papíru v EU. Nařízení vstoupilo v platnost loni 29. června. Velké a střední firmy měly plnit požadavky nařízení od letošního 30. prosince, malé firmy a mikropodniky od 30. června 2025.



Obavy z nadměrné byrokracie, zvýšených nákladů nebo komplikací u dodávek hovězího masa, čokolády i dalších potravin dávali najevo zemědělci, obchodníci a potravináři. O odklad žádal i český ministr zemědělství Marek Výborný.



V reakci na tyto obavy navrhla Evropská komise odložit datum použitelnosti nařízení o odlesňování o jeden rok. "Nezákonné odlesňování po celém světě je potřeba zastavit, nicméně nesmí to znamenat další nadměrnou byrokracii pro evropské zemědělce, podniky nebo mezinárodní obchodní partnery," uvedla k tomu největší skupina v EP, frakce Evropské lidové strany (EPP).



