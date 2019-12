Europoslanci chtějí urychlit snižování emisí skleníkových plynů

Štrasburk 6. února (ČTK) - Poslanci evropského parlamentu dnes schválili legislativní návrh, jehož cílem je urychlit snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím systému obchodování s emisemi Evropské unie (ETS). Součástí opatření má být i modernizační fond, který pomůže chudším státům EU využívat více obnovitelných zdrojů energie. Nová směrnice by tak měla přispět k plnění Pařížské klimatické dohody.

Poslanci se ve prospěch směrnice vyslovili 535 hlasy, proti bylo 104 europoslanců a 39 se zdrželo hlasování. Směrnice se teď vrátí Evropské radě na schválení.

Nový normativní akt má za cíl snížit emise o 43 procent do roku 2030 a zabránit "úniku uhlíku", což je označení pro přesun části znečišťovatelů do třetích zemí s volnějšími emisními limity, odkud by se produkce následně dovážela na území EU.

Systém obchodování s emisemi EU stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou být emitovány sektory v jeho působnosti. ETS rovněž umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž mohou podle potřeby navzájem obchodovat. Nově přijatá směrnice, na jejímž znění se již dříve poslanci dohodli s ministry členských států, urychlí meziroční snižování emisních povolenek dražených v rámci ETS.

Nová právní úprava také za účelem odstranění přebytečných emisních povolenek na trhu zdvojnásobí kapacitu trhové stabilizační rezervy ETS, která slouží k výkupu a uchovávání nadbytečných emisních kreditů. Zřízen bude rovněž modernizační fond, který by měl pomoct zefektivnit energetické systémy v členských státech s nižšími příjmy, zejména v Bulharsku a Rumunsku. Vznikne také inovační fond, který by podporoval projekty v oblasti obnovitelné energie, zachytávání a ukládání uhlíku a nízkouhlíkových inovací.

Směrnice by měla přispět k plnění mezinárodní Pařížské klimatické dohody z roku 2015, kterou podepsalo 195 států. Cílem dohody je v tomto století zpomalit růst teplot pod dva stupně Celsia.

