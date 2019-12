Europarlament odhlasoval slabé cíle, ale chce víc samovýrobců a energetických komunit

Praha 18. ledna (Komora OZE) – Nejméně 35 % energie by mělo v roce 2030 pocházet v EU z obnovitelných zdrojů. To obsahuje návrh pozice, kterou odhlasoval včera odpoledne Evropský parlament. Komora obnovitelných zdrojů energie považuje cíl za málo ambiciózní. Navíc neobsahuje konkrétní cíle pro jednotlivé členské země, které by naplnění cíle společného pro 28 zemí pomohly zajistit (na rozdíl od cílů pro rok 2020).

Celoevropský 35% cíl znamená pro Česko dosáhnout v roce 2030 podílu 26 % energie z obnovitelných zdrojů (OZE) [1]. Aktuální podíl OZE na spotřebě energie v Česku činí přibližně 15 % [2]. Navýšení podílu z 15 na 26 % do roku 2030 představuje v porovnání s růstem podílu OZE v minulé dekádě zpomalení tempa [3]. Větší ambice by přitom domácnostem, obcím i podnikům přinesly atraktivnější podmínky, kterými by je stát motivoval, aby si elektřinu a teplo vyráběly z čistých, domácích zdrojů samy.

Zástupci sektoru obnovitelné energetiky uvítali, že součástí schválené pozice jsou důležité zásady, které umožní rozvoj tzv. samovýrobců elektřiny a energetických komunit.

Dnešní hlasování v EP se týkalo tří legislativních návrhů z balíčku energetické a klimatické politiky EU pro období do roku 2030. Evropský parlament rozhodne o dalších částech balíčku v březnu a pak začne tzv. trialog - vyjednávání mezi Komisí, Parlamentem a radou o finální podobě celého balíčku.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:

“Europoslanci dali svým hlasováním najevo, že samovýrobce a energetická družstva a komunity považují za důležitou součást energetiky. O to víc mě mrzí, jak nízké ambice schválili. Doufejme, že během trialogu se to povede ještě zlepšit a že česká vláda k tomu přispěje. Obnovitelné zdroje jsou šancí na čistou a levnou energii pro Česko stejně jako pro EU.”

