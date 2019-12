Eurokomise chce do roku 2030 v EU jen recyklovatelné plasty

Štrasburk/Brusel 16. ledna (zpravodaj ČTK) - Do roku 2030 by měly být v Evropské unii všechny plasty recyklovatelné, navrhuje Evropská komise. Ve své dnes představené strategii týkající se plastů také navrhuje výraznou redukci využívání plastů určených k jednorázovému užití a zákaz úmyslného používání mikroplastů. Novinářům to po jednání komise ve Štrasburku řekli její první místopředseda Frans Timmermans a místopředseda odpovědný za růst a investice Jyrki Katainen.

Ten také před novináři nepodpořil nápad na novou evropskou daň na plast, s nímž jako s možností doplnění zdrojů rozpočtu EU nedávno přišel komisař pro rozpočet Günther Oettinger. Katainen poznamenal, že při správném uplatnění dnes oznámené strategie pro plasty by výnosy nové daně nebyly v příštích letech příliš významné.

Oettinger sám na twitteru rozhodnutí komise, že "prozkoumá možnosti opatření fiskální povahy na evropské úrovni" v souvislosti s plasty, označil za podporu pro svůj nedávný návrh. Doplnil, že její výnosy by si měly rozdělit unijní rozpočet a členské země.

Komise dnes upozornila, že Evropané každoročně vygenerují 25 milionů tun plastového odpadu, ale k recyklaci se ho shromáždí méně než 30 procent. Po celém světě tvoří plasty 85 procent odpadků na plážích. Plasty se podle EK ve formě mikroplastů, jejichž účinky pro zdraví jsou zatím neznámé, dostávají také ve vzduchu, vodě a potravinách až do plic a na stůl lidí.

"Nezměníme-li způsob, jakým vyrábíme a používáme plasty, bude do roku 2050 v oceánech víc plastů než ryb," poznamenal dnes Timmermans. Například Čína od roku 2018 zakáže dovoz řady odpadů, právě včetně plastů.

Komisí nabídnutá strategie mění způsoby, jakými se plasty v EU navrhují, vyrábějí, používají i recyklují. Nová pravidla pro obaly by měla zlepšit možnosti jejich recyklace. Mělo by vzniknout více kvalitních a větších recyklačních středisek i standardní systém třídění odpadů s úsporou okolo stovky eur na tunu odpadu.

Komise chce podporou informačních kampaní a také úpravou pravidel omezit užívání plastů na jedno použití. Přijít mají i kroky, kterými se omezí používání mikroplastů ve výrobcích a určí se označování biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastů.

Nové předpisy o přístavních zařízeních pro příjem odpadu se budou zabývat odpadem v mořích pocházejícím ze zdrojů souvisejících s mořem.

Unijní exekutiva také plánuje podporovat inovace a poskytne 100 milionů eur na rozvoj inteligentnějších a recyklovatelnějších plastových materiálů, lepší recyklaci a odstraňování nebezpečných látek a kontaminantů z recyklovaných plastů.

Členské země a europarlament nyní začnou projednávat dnes navrženou směrnici o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, návrhy ohledně plastů na jedno použití plánuje komise předložit ještě v letošním roce.

