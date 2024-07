EU zavede od poloviny srpna prozatímní cla na čínskou bionaftu

Brusel 19. července (ČTK) - Evropská unie se chystá zavést prozatímní cla na čínskou bionaftu, a to kvůli podezření, že se tento produkt v unii prodává za nespravedlivě nízké ceny. Evropská komise (EK) navrhla stanovit prozatímní cla v rozmezí 12,8 procenta až 36,4 procenta, zavedena by měla být v polovině srpna, uvedla dnes agentura Reuters. Vyšetřování bude pokračovat až do února, kdy by mohla být stanovena konečná cla na pět let.

Je to další z obchodních sporů mezi EU a Čínou. EU již stanovila prozatímní dodatečná cla na elektromobily vyrobené v Číně kvůli tomu, že čínské automobilky podle tvrzení Bruselu využívají nespravedlivých dotací.



Na ceny za čínskou bionaftu si tento měsíc stěžovala Evropská rada pro bionaftu (EBB). Tvrdí, že záplava bionafty z Číny má ničivý dopad na její produkci v EU. Skupina Chevron Renewable Energy Group propustila zaměstnance v Německu, Shell pozastavil produkci nizozemského závodu, společnost BP pozastavila projekt v Německu a firma Argent Energy uzavřela svoji biorafinerii, upozornila EBB.



"I když dovoz z Číny není jediným důvodem těchto rozhodnutí, dumping bionafty přispěl k obtížím, kterým výrobci čelí," uvedla EBB. Čínské firmy podle EBB loni vyvezly do EU 1,8 milionu tun bionafty. To představuje 90 procent veškerého čínského vývozu bionafty.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 7. 2024

