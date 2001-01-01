Zprávy z tisku
EU podpoří z Inovačního fondu 61 projektů, včetně českých vodíkových autobusů
Brusel 3. listopadu (zpravodajka ČTK) - Evropská komise dnes oznámila, že z unijního Inovačního fondu vyčlení 2,9 miliardy eur (70,6 miliardy Kč) na financování celkem 61 projektů, které podporují inovativní nízkouhlíkové technologie. Peníze získá i jeden projekt z České republiky, týká se výroby nových meziměstských autobusů IVECO napájených palivovými články na vodík. Dnes o tom informovala komise.
Foto: Petrmalinak@Shutterstock.com
Inovační fond je rozsáhlý dotační program EU, který podporuje uvádění inovativních nízkouhlíkových technologií na trh. Zdrojem jeho příjmů jsou výnosy z dražeb povolenek v rámci Evropského systému emisního obchodování.
"Vybrané projekty se týkají 19 průmyslových odvětví, 18 zemí a různých měřítek, což odráží ambici EU dekarbonizovat prostřednictvím široké škály technologií a aplikací," stojí v prohlášení komise. "Důraz je kladen na energeticky náročná odvětví, energii z obnovitelných zdrojů a skladování energie, mobilitu a budovy s nulovými emisemi, výrobu čistých technologií a průmyslové hospodaření s uhlíkem," dodává.
Projekty pocházející například z Francie, Belgie, Španělska, Itálie, ale i Polska, Rumunska či Německa mají podle unijní exekutivy potenciál výrazně snížit emise skleníkových plynů, a to přibližně o 221 milionů tun ekvivalentu CO2 v prvních deseti letech provozu. "To je srovnatelné s ročními emisemi 9,9 milionu průměrných evropských automobilů," dodává komise s tím, že snížení přímo podpoří cíl EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.
Projekt H2CWAY z České republiky se týká vývoje a výroby dvou typů meziměstských autobusů napájených palivovými články na vodík. Cílem projektu je přispět k dekarbonizaci příměstské a regionální veřejné dopravy v Česku.
"Dnešní výběr ukazuje, že Evropa proměňuje své klimatické ambice v průmyslovou realitu," uvedl komisař pro klima Wopke Hoekstra.
Vývojáři 61 úspěšných projektů byli nyní vyzváni, aby zahájili přípravu grantové dohody s unijní agenturou pro klima a životní prostředí (CINEA). Měly by být rovněž dokončeny smlouvy o financování, které potvrdí rozpočet, harmonogram, technické výstupy a právní odpovědnost. Tento proces by měl skončit v první polovině roku 2026.
Výzva přilákala celkem 359 žádostí o podporu v celkové výši 21,7 miliardy eur, což podle EK potvrzuje mimo jiné "silný závazek k dekarbonizaci" v zemích EU. Všechny oceněné projekty byly vybrány na základě hodnocení nezávislými odborníky podle kritérií jako byl jejich potenciál ke snížení emisí skleníkových plynů, stupeň inovace, vyspělost projektů či jejich nákladová efektivnost.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3. 11. 2025
Poslední změna: 4.11.2025
Počet shlédnutí: 0
Poslední změna: 4.11.2025
