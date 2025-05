EU plánuje zákaz nových smluv na ruský plyn, konec veškerého dovozu do roku 2027

Štrasburk/Brusel 6. května (zpravodajka ČTK) - Evropská unie navrhne zákaz uzavírání nových smluv s dodavateli ruského plynu, stávající spotové smlouvy budou zastaveny do konce roku 2025. Oznámil to dnes eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen, který ve Štrasburku představil plán, jak ukončit veškerý dovoz ruských fosilních paliv do Evropské unie.

Foto: Capri23auto@Pixabay.com



Tato opatření podle komise zajistí, že již do konce letošního roku se zbývající dodávky ruského plynu do EU sníží o jednu třetinu. Unijní exekutiva dále navrhne zastavení veškerého zbývajícího dovozu ruského plynu do konce roku 2027.



Plán stanoví devět konkrétních opatření pro koordinované a postupné ukončení ruských dodávek energie. V červnu by měla Evropská komise zveřejnit konkrétní legislativní návrhy týkající se ropy, plynu a jaderné energie.



Podle eurokomisaře Jorgensena vysílá unie dnešním rozhodnutím jasný signál Rusku, že už nebude moci "energie využívat jako zbraň proti státům EU". "Od ruské invaze na Ukrajině se snažíme snížit dovoz veškeré energie z Ruska, abychom nepodporovali ruskou válečnou mašinerii," uvedl na tiskové konferenci. Evropská unie ale i přesto v roce 2024 nakoupila ruskou energii v hodnotě 23 miliard eur (573 miliard korun), což bylo více než velikost její pomoci bránící se Ukrajině. "To musí skončit," dodal eurokomisař s tím, že nový plán by měl dokončit zbavení se závislosti na ruském plynu.



Unijní exekutiva bude přitom spolupracovat s jednotlivými členskými státy, aby zajistila, že ukončení dovozu ruské energie v celé EU bude postupné a dobře koordinované. Členské státy budou požádány, aby do konce letošního roku připravily národní plány, v nichž stanoví, jak přispějí k postupnému ukončení dovozu ruského plynu, jaderné energie a ropy. Tyto plány podle EK umožní zohlednit národní specifika a potřeby diverzifikace každého členského státu.



"Válka na Ukrajině brutálně odhalila rizika vydírání, ekonomického nátlaku a cenových šoků. Díky REPowerEU jsme diverzifikovali naše dodávky energie a drasticky snížili dřívější závislost Evropy na ruských fosilních palivech," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nyní je podle ní třeba, aby Evropa "zcela přerušila své energetické vazby s nespolehlivým dodavatelem".



Plán REPowerEU představila Evropská komise v květnu 2022, tři měsíce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Jeho cílem je zbavit EU závislosti na fosilních palivech z Ruska a akcelerovat energetické úspory a rozvoj obnovitelných zdrojů energie.



Dosud přijatá opatření snížila objem dováženého ruského plynu ze 150 miliard kubických metrů v roce 2021 na 52 miliard kubických metrů v roce 2024, přičemž podíl dovozu ruského plynu klesl ze 45 procent na 19 procent. Veškerý dovoz ruského uhlí byl sankcemi zakázán, dovoz ropy se snížil z 27 procent na začátku roku 2022 na současná tři procenta. V jaderné energii dosáhly členské státy, které stále používají reaktory VVER ruské konstrukce, pokroku v nahrazování ruského jaderného paliva palivem od jiných výrobců, uvedla komise.



Další návrhy, které komise v červnu představí, se budou týkat i jaderné energie. Měly by zahrnovat opatření týkající se ruského dovozu obohaceného uranu, jakož i omezení nových smluv o dodávkách uranu, obohaceného uranu a dalších jaderných materiálů pocházejících z Ruska, které spolupodepsala Zásobovací agentura Euratomu (ESA). Podle eurokomisaře by mělo jít o zavedení určitého poplatku či daně, detaily ale budou představeny až příští měsíc.



Jörgensen dále uvedl, že i kdyby bylo brzy uzavřeno příměří mezi Ukrajinou a Ruskem, pro EU "by nebylo rozumné, aby se stala znovu závislou na ruském palivu". "Rozhodujeme se nezávisle na vyjednáváních," uvedl eurokomisař. Evropská unie se podle něj nesmí znovu dostat do zranitelné situace. "Navíc nechceme podporovat Putinovu válečnou ekonomiku, protože kdoví, jaká země bude další na řadě," dodal.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6. 5. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 6.5.25

Poslední změna: 12.5.2025

Počet shlédnutí: 0