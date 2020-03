EU díky koronaviru a Brexitu pravděpodobně dosáhne cíle podílu OZE pro rok 2020

Kombinace vlivu Brexitu a nižší poptávky po energii spojené s pandemií koronaviru by měla umožnit EU jako celku i mnoha členským státům dosáhnout svých cílů do roku 2020 v oblasti obnovitelných zdrojů. Uvádí to server ICIS na základě svého modelu.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: oEnergetice.cz 30.3.2020

Datum uveřejnění: 30. března 2020

Poslední změna: 30. března 2020

