ERÚ zahájil konzultace k pravidlům pro hospodaření energetických subjektů

Praha 2. září (ČTK) - Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil veřejné konzultace k metodice, podle které bude stanovovat základní cenová pravidla v energetice pro období let 2026 až 2030. Metodika bude upravovat zejména pravidla pro hospodaření provozovatelů přenosové a přepravní soustavy, distribučních soustav, operátora trhu, Elektroenergetického datového centra, povinně vykupujících a dodavatelů poslední instance. ERÚ o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

Nová pravidla budou podle úřadu přizpůsobeny zejména potřebám transformace tuzemské energetiky. "Příklon k obnovitelným zdrojům energie a decentralizace energetiky vyvolávají nové požadavky na investice do energetických soustav. Ze zákona totiž provozovatelé soustav musí zabezpečit spolehlivost a bezpečnost dodávek energie a úřad jim pro to musí zajistit podmínky. Předpokládané investice se budou v nadcházejících letech pohybovat v řádu desítek miliard korun každý rok," uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.



Připomněl, že do budoucna bude nutné navýšit kapacitu elektrických sítí pro připojování nových zdrojů a posílit jejich flexibilitu, aby si sítě dokázaly poradit s čím dál většími výkyvy ve výrobě energie. Zapotřebí je také posílení kyberbezpečnosti. V plynárenství budou nutné i změny kvůli přechodu na nízkoemisní plyny a změně v tocích plynu.



"Navrhujeme zavést nový prvek motivační cenové regulace, kdy budou regulované společnosti muset plnit řadu konkrétních cílů. Jedním z nich jsou například dodatečné investice do efektivnějšího provozu soustav nebo realizace investic vedoucích ke snížení technických ztrát a rozšiřování digitalizace a automatizace," podotkl Trávníček.



Konzultační proces začal v sobotu a připomínky bude úřad sbírat do 20. listopadu. Následně se do měsíce uskuteční veřejné projednání zaslaných připomínek. Finální podoba metodiky bude podle úřadu zveřejněna do konce února 2025.



