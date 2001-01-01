Zprávy z tisku
ERÚ vydal nové cenové výměry, mají motivovat k využití nových technologií
Praha 30. září (ČTK) - Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal nové cenové výměry, které budou platit od roku 2026. V teplárenství mají mimo jiné motivovat dodavatele k využití nových a moderních technologií. V případě podporovaných zdrojů energie (POZE) pak budou nově platit čtyři samostatné výměry, dosud byl jeden. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ERÚ Jan Hamrník.
Ceny tepla neobsahují složku regulovanou a neregulovanou, jak je tomu u plynu a elektřiny. Dodavatelé celkovou cenu za vytápění a dodávku teplé vody kalkulují podle pravidel daných příslušným cenovým výměrem ERÚ. Od nového roku mohou promítnout do ceny tepelné energie odpisy i s odloženou účinností, a to pro soustavy zásobování tepelnou energií, které nově vznikají nebo se podstatně rozšiřují.
Podle úřadu budou změny více motivovat dodavatele k investicím, zároveň jim to dá větší volnost v tvorbě cenové politiky a možnost přizpůsobit ji odběratelům. "V praxi to mimo jiné znamená, že dopad investic do cen může být pro odběratele pozvolnější. Při využívání dotačních programů bude ERÚ dodavatelům přiznávat bezrizikovou míru výnosnosti na hodnotu dotace," uvedl úřad.
V případě POZE budou nově speciální výměry pro nepalivové zdroje, pro bioplyn a biometan, pro biomasu a pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. "K rozdělení cenových výměrů jsme přistoupili především proto, abychom celý systém pro příjemce provozních podpor zpřehlednili. Úprava zároveň respektuje odlišné zákonné principy pro stanovení jednotlivých podpor a lépe kopíruje schválená schémata podpory u Evropské komise v tzv. notifikačním řízení," uvedl ředitel odboru POZE na ERÚ Kristián Titka.
Poslední cenový výměr se pak týká ceny za činnost povinně vykupujícího a cen spojených se zárukami původu. "Do cen za činnost povinně vykupujícího pro příští rok výrazně promlouvá korekční faktor, který vyrovnává rozdíly mezi skutečnými a předpokládanými náklady za rok 2024," sdělil úřad. U dvou povinně vykupujících obchodníků se snižuje cena za jejich činnost až do záporných hodnot. U třetího, který je nejmenší z pohledu vykupovaného množství, se cena naopak významně navýší.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 9. 2025
