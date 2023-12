ERÚ potvrdil změny regulovaných cen, snížil platby velkoodběratelům

Praha 29. prosince (ČTK) - Energetický regulační úřad (ERÚ) potvrdil úpravy regulovaných cen elektřiny, které sníží platby za obnovitelné zdroje pro odběratele připojené na vyšší napětí. Změny se týkají zejména energeticky náročných podniků. Využil k tomu dodatečnou dotaci 3,5 miliardy korun, kterou v polovině prosince schválila vláda. Dnes o tom informoval ERÚ v tiskové zprávě.

Vláda před dvěma týdny rozhodla, že stát uvolní na pomoc energeticky náročným firmám s cenami energií 3,5 miliardy korun. Peníze použije právě na snížení plateb firem na hladině vysokého a velmi vysokého napětí za obnovitelné zdroje energie, a to v průměru o dvě třetiny. Pomoc je určena téměř pro 25.000 odběrných míst.



Stát měl podle původních plánů vlády poskytnout na podporované zdroje energie (POZE) dotaci 9,35 miliardy korun. Ta se tak nyní zvýší o 3,5 miliardy korun. ERÚ toto navýšení nyní promítl do plateb, které hradí podniky připojené na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí podle svého rezervovaného příkonu.



"Ihned poté, co vláda rozhodla o navýšení dotace, jsme spustili veřejné konzultace ke změně listopadového cenového rozhodnutí. Platba příspěvku na POZE podle rezervovaného příkonu klesla na necelých 116.000 korun za megawatt měsíčně, což oproti původnímu cenovému rozhodnutí znamená pokles o více než dvě třetiny,“ řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.



Poplatek za POZE byl původně pro všechny odběratele stanoven na 495 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu. Po úpravě budou podniky na hladině velmi vysokého napětí platit příspěvek v průměru 328 korun na megawatthodinu, na hladině vysokého napětí 388 korun na megawatthodinu. U odběratelů připojených na nízkém napětí zůstává v původní výši.



Upravené cenové rozhodnutí bude účinné od začátku příštího roku.



Regulovaná složka ceny energií v příštím roce výrazně vzroste. Pro domácnosti se u elektřiny meziročně zvýší 65,7 procenta, což by mělo znamenat asi 1077 Kč za megawatthodinu (MWh) víc. Průměrná domácnost, která podle dat energetických společností spotřebuje kolem tří MWh za rok, tak v příštím roce za regulovanou část elektřiny zaplatí zhruba o 3232 Kč navíc. U plynu bude regulovaná složka vyšší o 38,8 procenta, což je nárůst asi o 125 Kč za MWh. Ještě výrazněji regulovaná složka stoupne i přes úpravy u velkých odběratelů.



Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát. Regulovaná složka elektřiny v příštím roce bude u domácností tvořit přes 39 procent konečné ceny, u plynu pak zhruba 20 procent. U velkých odběratelů je podíl regulované složky na konečné ceně nižší.



