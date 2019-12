ERÚ obdržel rozhodnutí k notifikaci obnovitelných zdrojů

Praha 30. listopadu (ČTK) - Energetický regulační úřad (ERÚ) v úterý v podvečer obdržel od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí Evropské komise k takzvané notifikaci podpory obnovitelných zdrojů energie uvedených v ČR do provozu mezi lety 2006 až 2012. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ERÚ Vladimír Černý.

Jde o převážnou většinu ze zdrojů, které dosud notifikaci neměly. Podle dřívějšího vyjádření českého ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) budou mít provozovatelé těchto zdrojů příští rok nárok zhruba na 37 miliard korun. Souhlasem komise úřad výplatu peněz podmiňoval.

"Vlastní rozhodnutí má 30 stran a zahrnuje řadu podmínek a závazků, které budeme muset pečlivě zanalyzovat. Vzhledem k rozsahu daného rozhodnutí nelze v tuto chvíli předjímat, kolik času si vlastní analýza vyžádá," uvedla dnes předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Šéfka ERÚ v úterý uvedla, že pokud notifikační rozhodnutí nebudou vyžadovat zásah do legislativy, může úřad cenová rozhodnutí se změnami vydat nejpozději do první poloviny ledna. Pokud to bude bez problému, jsme schopni vydat je do konce roku, dodala.

ERÚ v úterý představil výši takzvané regulované složky elektřiny a plynu pro příští rok. Ve stanovení cen elektřiny s notifikacemi pro většinu podporovaných zdrojů zatím nepočítal, neměl je totiž k dispozici. Při nezapočítání těchto notifikací uvedl, že počítá se snížením regulované složky, která tvoří u elektřiny více než polovinu výsledné ceny a dodavatelé na ní nemají vliv, o zhruba pětinu. Vitásková připustila, že toto avizované snížení pravděpodobně nebude dlouhodobé, a započtením notifikovaných zdrojů se změní. Cena elektřiny by poté podle úřadu měla meziročně stagnovat nebo mírně klesnout.

"V úterý avizované výrazně snížení regulované části cen elektřiny bylo spíše populistickým gestem, jehož platnost vydržela jen pár hodin. ERÚ nyní bude muset svoji cenovou strategii přehodnotit. Přestože úřad tvrdí, že je nutné podrobnější zkoumání notifikací k podpoře obnovitelných zdrojů v ČR, už nyní můžeme s klidem říci, že k žádnému výraznému snížení cen elektřiny bohužel nedojde a ceny zůstanou přibližně na úrovni roku 2016," řekl dnes ČTK analytik portálu Ušetřeno.cz Tomáš Suchý.

