Equinor zvažuje plovoucí větrnou elektrárnu pro ropná pole

Oslo 28. srpna (ČTK) - Norská společnost Equinor, dříve známá jako Statoil, zvažuje výstavbu větrné elektrárny na moři s plovoucími turbínami. Dodávala by elektřinu jejím ropným polím Gullfaks a Snorre v Severním moři. Pokud se plán uskuteční, bude to vůbec první plovoucí větrná farma, která bude dodávat elektřinu ropným platformám. Náklady na její výstavbu by podle odhadů měly činit pět miliard norských korun (13,2 miliardy Kč). Elektrárna by mohla snížit emise oxidu uhličitého o více než 200.000 tun ročně, uvedla firma.

"Abychom udrželi naše aktivity (na moři v Norsku) dlouhodobě ziskové, je nezbytné, abychom učinili vše pro další snížení uhlíkové stopy z naší činnosti," uvedl v prohlášení výkonný viceprezident podniku Arne Sigve Nylund.

Equinor si letos změnil název z původního Statoil, aby lépe zdůraznil přesun do oblasti obnovitelných zdrojů energie. Ropa a plyn však na nejbližší desetiletí zůstávají dominantním podnikáním firmy.

První plovoucí větrná elektrárna Equinoru zahájila provoz u pobřeží Skotska v loňském roce. Dodává elektřinu na pobřeží. Equinor také plánuje pevně zakotvené větrné elektrárny na moři v USA, Polsku a Británii.

Konečné rozhodnutí o elektrárně pro ropná pole Snorre a Gullfaks by mělo padnout v příštím roce. Nejdříve se však firma chce pokusit snížit náklady na její vývoj. Elektrárna by měla mít celkem 11 turbín, každou o kapacitě osm megawattů. To by znamenalo, že bude uspokojovat poptávku po elektřině obou polí z 35 procent.

Ropné pole Gullfaks vlastní kromě Equinoru také rakouská OMV a norská státní společnost Petoro. Pole Snorre vlastní Equinor, Petoro, ExxonMobil, Idemitsu, DEA a Point Resources, uvedla agentura Reuters.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28.8.2018

Datum uveřejnění: 28. srpna 2018

Poslední změna: 2. dubna 2019

