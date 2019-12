EPH plánuje v Británii zařízení na energetické využití odpadů

Praha 16. ledna (ČTK) - Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského plánuje v Británii postavit zařízení na energetické využití odpadů. Investorem záměru bude britská dceřiná firma EP UK Investments, projekt má stát zhruba 300 milionů liber (8,7 miliardy korun). Informaci webu Euro.cz ČTK potvrdil mluvčí EPH Daniel Častvaj.

Web uvedl, že zařízení bude umístěno v areálu plynové elektrárny South Humber Bank Power Station u přístavního města Kingston upon Hull. V současnosti podle něj investor čeká na vyjádření regionálního úřadu oblasti North East Lincolnshire, rozhodnutí by mělo padnout do konce března. Nový zdroj by měl spalovat až 620.000 tun vytříděných odpadů za rok a vytvořit 50 nových pracovních míst.

"Jsme velmi potěšeni, že oznamujeme navrhovaný vývoj energetického centra v elektrárně South Humber Bank a pokračování naší nedávné investice ve výši 53 milionů liber (1,5 miliardy korun) do tohoto místa," uvedl James Crankshaw ze společnosti EP UK Investments.

Kromě elektrárny South Humber Bank provozuje EPH na ostrovech paroplynovou elektrárnu Langage, ve zkušebním provozu je pak elektrárna Lynemouth, kde holding přestavěl původně černouhelnou elektrárnu na zdroj na spalování biomasy. Činnost naopak ukončila někdejší uhelná elektrárna Eggborough, na jejímž místě zvažuje EPH stavbu nové plynové elektrárny.

Dopady brexitu na její podnikání firma příliš komentovat nechce."V tuto chvíli nelze seriózně kvantifikovat dopady brexitu na hospodaření EPH, protože není jasné, jakou bude mít odchod Británie z EU přesnou podobu. V obecné rovině však platí, že jak EPH, tak naše dceřiné společnosti působící ve Spojeném království jsou na základní scénáře brexitu připraveny a nepředpokládáme žádný dramatický dopad," řekl ČTK už před Vánoci Častvaj.

Většinovým vlastníkem EPH se stal Křetínský předloni, který nyní drží 94 procent akcií. Firmu opustili podnikatel Patrik Tkáč a investoři spojení se skupinou J&T. Křetínský je podle loňského žebříčku časopisu Forbes pátým nejbohatším Čechem s majetkem ve výši 59 miliard korun. Podnikatel je mimo jiné spolumajitelem fotbalového klubu AC Sparta Praha.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18.1.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 16. ledna 2019

Poslední změna: 18. ledna 2019

Počet shlédnutí: 998