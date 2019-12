Energetické zdroje se souhlasem EU mají zpětně získat 323 mil. Kč

Praha 14. dubna (ČTK) - Některé tuzemské energetické zdroje, které získaly souhlas Evropské komise - takzvanou notifikaci, mají zpětně získat podporu v celkové výši 323,4 milionu korun. Počítá s tím návrh nařízení vlády, které je nyní v připomínkovém řízení. Materiál, který vypracovalo ministerstvo průmyslu, má nahradit dosud platné nařízení z konce roku 2015.

Dokument měl tehdy umožnit Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) vypsat podporu pro většinu výrobců energie z obnovitelných zdrojů pro rok 2016 ve výši až 42 miliard korun. Kvůli chybějícímu souhlasu Bruselu odmítal úřad předloni podporu řadu měsíců vypsat. Výplatu nakonec umožnil během nepřítomnosti předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové vydáním podmíněného cenového rozhodnutí tehdejší místopředseda úřadu Jan Nehoda. Vitásková ho následně odvolala.

V současné době drtivá většina podporovaných zdrojů v Česku notifikaci už má, chybí pouze zdrojům kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) uvedeným do provozu mezi roky 2013 až 2015. Navrhovaná legislativní úprava má umožnit ERÚ vypsat a Operátorovi trhu s elektřinou (OTE) vyplatit zpětně podporu těm zdrojům, které ji po určitý čas nedostávaly, ale schválení Bruselu už nyní mají. Podle MPO jde v současnosti o 414 zdrojů. Mimo jiné jde o zdroje KVET, které byly nebo budou uvedeny do provozu od ledna 2016 do prosince 2020. Komise jim podporu schválila letos v březnu.

Resort v podkladech k návrhu nařízení uvádí, že navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na státní rozpočet, ani na jiné veřejné rozpočty. "Dopady na státní rozpočet v dalších letech by měly být neutrální, neboť množství podporované elektřiny je proměnné podle podmínek toho kterého roku a je závislé na klimatických podmínkách každého roku. Hrazení podpory elektřiny z dotčených podporovaných zdrojů energie může být nastaveno tak, aby se státního rozpočtu nedotklo," dodává MPO.

Vitásková dříve uvedla, že v případě schválení všech notifikací se očekávají náklady na podporu podporovaných zdrojů energie v ČR v letošním roce na úrovni zhruba 46 miliard korun. Stát letos poskytne na podporu elektřiny a tepla ze státního rozpočtu 26,2 miliardy korun, meziročně o zhruba čtyři miliardy Kč více. Zbytek zaplatí převážně spotřebitelé.

Podporu zdrojům energie v Česku od roku 2013 vyplácí OTE na základě cenového rozhodnutí ERÚ. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na předloňských 43,5 miliardy korun. Celkem tak bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce předloňského roku vyplaceno více než 205 miliard korun.

