Energetické úspory a obnovitelné zdroje v Česku stagnují - pro boj s energetickou chudobou jsou však klíčové

Česká republika má vážný problém s plněním cílů pro úspory energie. Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie navíc meziročně poklesl, i když jde o nejlevnější řešení, jak šetřit a vyrábět elektrickou energii. Té budeme v budoucích letech spotřebovávat výrazně více a nejchudší obyvatelé Česka na moderní úsporné technologie nemají šanci dosáhnout. Pomoci mohou sociálně spravedlivé nástroje pro financování těchto projektů. V boji se vznikající energetickou chudobou je navíc k dispozici celá řada nápadů a ty nejzajímavější z nich identifikovala soutěž Social Innovation to Tackle Energy Poverty, kterou letos již potřetí pořádá mezinárodní organizace Ashoka. Tři české nápady jdou do evropského finále.

Evropská komise nedávno upozornila Českou republiku na nedostatečně ambicioźní plán rozvoje obnovitelných zdrojů, který Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo ke konci roku v rámci tzv. národního energeticko-klimatického plánu. Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie do roku 2030 má podle ministerstva narůst o pouhé 1 %. Levná elektrická energie z obnovitelných zdrojů je přitom klíčem k řešení energetických potřeb těch nejchudších vrstev obyvatel. Plán kritizovali i zástupci Svazu moderní energetiky, který se právě rozvojem moderních nízkouhlíkových řešení v ČR zabývá.

“Až 20 % českých domácností hrozí, že nebudou schopné platit své účty za energie. Nejčastěji jsou ohroženi senioři žijící ve špatně zateplených velkých domech a domácnosti s velmi nízkými příjmy. Pro tyto obyvatele je klíčové zajistit dostupné modely financování energeticky úsporných opatření a kvalitní poradenství či právní podporu. Přesně to má za cíl soutěž Social Innovation to Tackle Energy Poverty,” zdůrazňuje Gabriela Vondrušová, manažerka soutěže za Ashoku ČR a SR.

ÚSPORY AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Česká republika si nevede dobře ani v naplňování cílů energetické efektivity a v současné době je téměř jasné, že nesplní cíle, ke kterým se zavázala do roku 2020. Chybí jak projekty na podporu energetických úspor, tak inovativní modely financování, které by umožnily šetřit energii i těm nejchudším vrstvám. Příležitost pro úspory naopak dostávají obce a města v rámci Operačního programu pro životní prostředí , kde bylo nově vypsáno 1,25 miliardy korun na renovaci veřejných budov, jako jsou nemocnice, školy či úřady. Tyto příležitosti je však třeba přenést i do domovů těch nejohroženějších obyvatel, jakými jsou senioři či matky samoživitelky.

“Změna klimatu bude přinášet horká léta a v průběhu roku výkyvy teplot nebo bleskové povodně. Přehřáté domy potřebují zásah v podobě zelených střech a místní, obnovitelné energie, která jim pomůže situaci zvládnout. Lokální povodně nebo silné bouře zase ohrožují stabilitu sítí. I zde hraje důležitou roli decentralizace energetiky se zapojením baterií, které pomohou zvládat nenadálé výpadky a zvýší lokální energetickou bezpečnost. Výhodou rozvoje obnovitelných zdrojů je pak čistá a cenově dostupná energie pro všechny spotřebitele,” komentuje vývoj Martin Sedlák, člen hodnotící poroty soutěže a programový ředitel Svazu moderní energetiky.

BEZ INKLUZIVNÍHO FINANCOVÁNÍ TO NEPŮJDE

K zajištění energetických potřeb všech obyvatel a vymýcení energetické chudoby jsou potřeba inovativní nápady a modely financování, které pomohou i těm ekonomicky nejslabším rodinám k lepšímu životu.

NE JEDNO VELKÉ ŘEŠENÍ, ALE CELÁ ŘADA MALÝCH

Realizaci různých nápadů na snížení účtů za energie těch nejvíce ohrožených domácností podporuje i mezinárodní soutěž Social Innovation to Tackle Energy Poverty pořádaná organizací Ashoka a nadací Schneider Electric Foundation, která vyvrcholí koncem letošního roku a ocení ta nejlepší řešení. Autoři tří nejzajímavějších nápadů na řešení různých aspektů energetické chudoby právě absolvují 12 týdnů odborné pomoci expertů z inovačního inkubátoru a vítězové si na realizaci projektu odnesou 3500 euro.

Přihlášky a více informací naleznete na webu soutěže zde.

Zdroj: Ashoka ČR a SR 10.7.2019

Datum uveřejnění: 10. července 2019

Poslední změna: 10. července 2019

