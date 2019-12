Energetické firmy budou moct na výzkum využít víc než pět mld. Kč

Praha 21. prosince (ČTK) - Omezit dosavadní roztříštěnou podporu výzkumu a vývoje v energetickém sektoru by měl nový program Technologické agentury ČR (TA ČR) nazvaný THÉTA. V příštích osmi letech by měl disponovat zhruba 5,72 miliardy korun, z toho stát poskytne čtyři miliardy. Dotace na výzkum mohou využít například energetické firmy nebo podniky z oblasti obnovitelných zdrojů, distribuce a uchovávání energie, řekl v rozhovoru s ČTK předseda TA ČR Petr Očko.

Základní myšlenkou je koncentrovat podporu výzkumu a vývoje energetiky v rámci jednoho programu. To umožní lépe sledovat dosavadní výsledky příslušných projektů i lépe koordinovat vyhlašování veřejných soutěží.

Program odstartuje v polovině příštího roku, v pondělí ho schválila vláda. Osmiletý program by měl podle Očka zaručit dlouhodobost projektů v energetickém výzkumu, zejména v jaderné energetice. "U projektů jaderné energetiky jsme věčně bojovali s tím, jestli to můžeme podpořit nebo ne," uvedl. Připustil, že by si energetický sektor zasloužil i větší příspěvek.

Očko připomněl tradici jaderného výzkumu v Česku, nicméně potenciál vidí i v nových výzkumných infrastrukturách, které vznikly za podpory evropských dotací po celé republice.

Program navazuje na aktualizovanou Státní energetickou koncepci. "THÉTA bude klíčovým nástrojem pro budoucnost prakticky všech oblastí energetiky," podotkl Očko. Podle vicepremiéra pro výzkum Pavla Bělobrádka je THÉTA prvním sektorově orientovaným programem, který vznikl po diskusi s podnikateli.

Vyhlášení první veřejné soutěže v programu je plánované na druhou polovinu roku 2017 se zahájením poskytování podpory v roce 2018. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2018 až 2023.

