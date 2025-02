Energetické centrum na Karvinsku první rok vyrobilo biometan z 16.000 tun odpadu

Horní Suchá (Karvinsko) 13. února (ČTK) - Energetické centrum společnosti Organic technology v Horní Suché na Karvinsku v loňském roce, kdy začal jeho ostrý provoz, zpracovalo více než 16.000 tun biologického odpadu. Vyrobilo z něj přes 1,4 milionu metrů krychlových biometanu, což podle firmy představuje úsporu 4000 tun oxidu uhličitého. Letos chce kapacitu navýšit. Společnost Organic technology to dnes sdělila ČTK v tiskové zprávě. Technologii, kterou vyhozené potraviny zpracovává, označuje za unikátní, podle firmy ji nemá žádná jiná bioplynová stanice v Evropě.

Foto: Archiv CZ Biom



Biometan má stejné vlastnosti jako zemní plyn a firma ho dodává do distribuční sítě. Centrum zpracovává biologický odpad například z Ostravy, Třince, Čeladné nebo Příbora. Stanice navíc dokáže od biologického materiálu oddělit obaly, takže při procesu nevzniká odpad.



Výkonný ředitel a jednatel Organic technology Sebastian Sikora uvedl, že výjimečnost Energetického centra Horní Suchá spočívá v uspořádání jednotlivých technologických celků, v technologických procesech a jejich posloupnosti. "Právě toto uspořádání zaručuje, že z každé navezené tuny se vytěží až 90 procent jak energetické, tak i materiálové hodnoty. Obecně se má za to, že když bioplynová stanice dosahuje výtěžnosti 80-85 procent, je to velmi dobrý výsledek. A naše poslední data ukazují, že v některých případech výtěžnost překročí i 90 procent," uvedl Sikora.



Centrum zahájilo zkušební provoz v prosinci 2022 a od března 2023 dodává biometan do sítě. Zpočátku zpracovávalo 400 tun bioodpadu měsíčně, dnes je to až 2000 tun. Kromě zeleného zemního plynu vyrábí i koncentrované organické hnojivo, na které společnost získala certifikát.



Letos se Organic Technology chce zaměřit na zvýšení kapacity zpracování odpadu a zapojení více měst a obcí, kterým poskytuje například i poradenství pro třídění. "Plánujeme vyrobit více než 2,5 milionu metrů krychlových biometanu a 1200 tun organického hnojiva. Co se týká zpracování odpadů, cílíme na 23.000 tun za rok, čímž překonáme momentální povolení. Již jsme proto zažádali o navýšení kapacity zpracování na 25.000 tun za rok," uvedl Sikora.



Mluvčí třinecké radnice Stanislav Cieslar uvedl, že bez využití by kuchyňský odpad skončil ve směsném komunálním odpadu a město by muselo platit za skládkování většího množství tun. "Po městě máme rozmístěno 90 kusů 240litrových nádob, obsah nádob je kvalitní, bez nežádoucích příměsí. A meziročně nám množství vytříděného kuchyňského odpadu roste," uvedl Cieslar.



Třinec podle něj ke třídění bioodpadu chystá další informační kampaně. "Naše ulice jsou zase o něco čistější. Před zavedením svozu kuchyňského odpadu jsme se potýkali na některých ulicích s přemnožením potkanů, protože někteří občané jim u sběrných míst na odpad připravovali doslova „hody“. I díky zavedení svozu kuchyňského odpadů a třídění, spolu s dalšími opatřeními proti průniku potkanů na veřejná prostranství, je situace nyní výrazně lepší," uvedl Cieslar.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 2. 2025

