Energetici k chybějícímu členu rady ERÚ: Není to ideální

Praha 26. března (ČTK) - Stav, kdy stále nebyl jmenován nový člen rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ), není ideální. Shodli se na tom zástupci energetických asociací a svazů, které oslovila ČTK. Místo v pětičlenné radě úřadu se uvolnilo v na konci listopadu loňského roku, kdy rezignoval tehdejší předseda rady Vratislav Košťál. Odůvodnil to vzájemnými spory členů rady. Ministerstvo průmyslu a obchodu v prosinci 2018 vyhlásilo výběrové řízení na obsazení uvolněného místa. Zájemci mohli hlásit do konce letošního ledna. Dosud však do rady úřadu nikdo jmenován nebyl.

"Přihlášky byly doručeny a v následujících dnech bude probíhat jejich vyhodnocení. Konkrétní počet a ani jmenný seznam přihlášených zveřejňovat nebudeme. Lze snad jen říct, že přihlášek do výběrového řízení přišlo dost na to, aby mohlo proběhnout, ale nyní není ještě nikdo vybrán," sdělil na začátku února mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Milan Řepka.

V poslední době resort na dotazy ČTK ohledně obsazení rady nereaguje. Řepka je podle vyjádření ministerstva ze začátku března v pracovní neschopnosti, svůj twitterový účet změnil na jméno EXmluvciMPO. Podle informací ČTK mluvčí na ministerstvu skončil, resort jeho nástupce zatím neoznámil.

Členy rady ERÚ jmenuje a odvolává vláda právě na návrh ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Zdroje ČTK z energetického trhu hovoří o tom, že na volné místo se přihlásilo 14 uchazečů, mimo jiné ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství MPO Ladislav Havel nebo ředitel Státní energetické inspekce Pavel Gebauer. Řada energetiků mimo záznam kritizuje, že výběr nového člena trvá neúměrně dlouho.

Oficiální vyjádření k tématu poskytly ČTK téměř výlučně zástupci takzvané moderní energetiky, oslovené asociace z dalších oblastí energetiky nabídku nevyužily.

"Neúplnost rady ERÚ tak trochu symbolizuje současný stav české energetiky. Činnost energetického regulátora sice běží i bez pátého člena a vedení předsedou, ale je otázkou zda by nemohlo být lépe," uvedl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Česko podle něj v posledních letech stagnuje zejména v oblasti rozvoje moderních prvků elektroenergetiky, jako jsou obnovitelné zdroje nebo akumulace energie. "Další radní by mohl přispět k jejich stabilnímu rozvoji, neboť právě v této oblasti bude rada potřebovat dostatečné kapacity," dodal Sedlák.

Podle výkonného ředitele Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ Jana Fouska přímý negativní dopad absence pátého člena i šéfa rady na energetiku sice nemá, ale průtahy v řádech měsíců s jeho výběrem a jmenováním situaci na trhu rozhodně nepomáhají.

"Ve vedení všech klíčových energetických institucí a relevantních ministerstev sedí v drtivé většině zastánci tradiční, nikoliv moderní energetiky. Proto bych si moc přál, aby byl zvolen někdo, kdo vidí v aktuálních trendech," uvedl Fousek, který působí také jako předseda dozorčí rady Solární asociace.

"Situace ideální není, nicméně pro energetický sektor a fungování úřadu není zásadní, jestli je neobsazená pozice volná tři nebo šest měsíců. Zásadní je, aby rada byla po doplnění pátého člena funkční," dodal předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26.3.2019

Datum uveřejnění: 26. března 2019

Poslední změna: 29. března 2019

Počet shlédnutí: 4946