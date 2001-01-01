Zprávy z tisku
Elevion Group z ČEZ koupila italskou firmu na zpracování odpadu Maserati Energia
Praha 28. listopadu (ČTK) - Společnost Elevion Group ze skupiny ČEZ koupila většinový podíl v italské firmě na zpracovávání biologicky rozložitelného odpadu Maserati Energia. Ta v Itálii provozuje bioplynové stanice a plynové kogenerační jednotky, které jsou napojeny na ropovod TAL. ČTK to dnes sdělil mluvčí ČEZ Martin Schreier. O akvizici informoval také italský list Il Piacenza. Její cenu firma nezveřejnila.
"Předmětem akvizice je závod zaměřený na zpracování a zhodnocování biologicky rozložitelného odpadu. Elevion Group v Itálii nabízí dekarbonizační řešení zvyšující energetickou účinnost. Provozuje tu vedle bioplynových stanic také plynové kogenerační jednotky. Tyto zdroje jsou součástí italské části ropovodu TAL, kde přispívají ke zvýšení efektivity provozu čerpadel ropovodu, navýšení jeho přepravní kapacity směrem do České republiky a posílení její energetické nezávislosti," řekl Schreier.
Vstup do Maserati Energia je součástí investičního plánu Elevion Group, který podle italského listu počítá s investicemi firmy za 250 milionů eur (přes šest miliard korun) do roku 2030 v Itálii. Cílem akvizice je pokrytí celého řetězce výroby zeleného plynu v regionu.
Elevion Group majoritní podíl koupila od Paola Maseratiho, který ve firmě zůstává jako menšinový společník. Pod českou společnost přecházejí i zaměstnanci podniku.
Společnost Elevion Group se zaměřuje na integrované energetické služby (ESCO), zejména v oéblasti úsporných a ekologických opatření. Působí zejména v Německu, Polsku, Rumunsku a severní Itálii. Patří pod ní v současné době 60 společností. Ročně realizuje více než 6000 projektů, jako například modernizace energetického a tepelného hospodářství, modernizace osvětlení, energetické audity, výstavba decentralizovaných energetických zdrojů, projekty energetických úspor a další. Patří do skupiny ČEZ.
