Elektromobily mají ekologický význam jen v případě, že budou jezdit na elektřinu z obnovitelných zdrojů

Společnost ŠKODA AUTO v roce 2019 plánuje na trh uvést hybridní verzi vozu Superb, o rok později má přijít její první čistý elektromobil. Do roku 2025 pak největší česká automobilka představí celkem pět různých vozů na elektřinu, elektromobily mají za sedm let tvořit čtvrtinu prodaných aut značky Škoda. Rozšíření využívání elektromobilů ale musí předcházet investice do odpovídající infrastruktury, konkrétně do nabíjecích stanic využívajících solární energii nebo jiný obnovitelný zdroj. To včera zaznělo na konferenci o elektromobilitě, která se konala v Poslanecké sněmovně pod záštitou předsedy sněmovny Jana Hamáčka.

Českou republiku v následujících letech čeká rozmach elektromobility. Svědčí o tom nárůst prodeje hybridních vozů a elektromobilů, ale i plány největší české automobilky, společnosti Škoda Auto. Na rozšíření elektromobilů v dopravě se ale musí podílet i stát, respektive příslušná ministerstva. „Stojíme před technologickými změnami, které mohou být v budoucnu vnímané jako další průmyslová revoluce. Elektromobilita přináší další změnu způsobu pohonu strojů, vyžaduje však vybudování příslušně energetické infrastruktury, tedy dostatečně široké sítě nabíjecích stanic,“ říká předseda Poslanecké sněmovny, Jan Hamáček, který převzal záštitu nad konferencí Elektromobilita v ČR a využití solární energie.

Společnost Škoda Auto, která za dva roky na trh uvede hybridní verzi modelu Superb a za tři roky první elektromobil, plánuje budovat zmíněnou infrastrukturu i v místech projede svých vozů. „Od roku 2020 platí nové limity na podíl CO2 produkovaný všemi nově vyrobenými automobily, elektromobily tedy začnou kvůli splnění tohoto limitu vyrábět i jiné automobilky. Pokud ale opravdu chceme snižovat znečištění ovzduší, elektromobily by měly jezdit na energii z obnovitelných zdrojů, ne na elektřinu z uhlí,“ řekl na včerejší konferenci Jaromír Vorel ze společnosti ŠKO-ENERGO, která zajišťuje energii pro automobilku i Mladou Boleslav. Nabíjecí místa by tedy měla využívat zelenou energii, nejjednodušeji například pomocí solárních panelů.

V politice i mezi veřejností je poměrně rozšířený názor, že geografické a klimatické podmínky České republiky nejsou vhodné pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. S tím zásadně nesouhlasí předseda Solární asociace, Tomáš Buzrla. „Podle našich výpočtů je v České republice skoro 30 miliónů metrů čtverečních střešních ploch, které jsou vhodné k instalaci solárních kolektorů, ať už panelů nebo solárních střešních tašek. Pokud bychom všechny tyto plochy využili, získáme 7 GW instalovaného ročního výkonu, což odpovídá polovině současné spotřeby českých domácností,“ říká Buzrla. Na konferenci dále vystoupila Kateřina Sirotková z Asociace elektromobility a inovativních technologií, která představila aktuální dotační výzvy a také inspirativní příklady využití elektromobilitě ze zahraničí, například elektrobusy jako součást MHD. O chystané a potřebné legislativě v oblasti akumulace energie a elektromobilitě mluvil advokát Petr Petržílek a o problematice parkování ve městech Martin Zemánek ze společnosti ELTODO.

