Elektrárna Opatovice získala kladné stanovisko pro první etapu plynofikace

Opatovice nad Labem (Pardubicko) 30. října (ČTK) - Elektrárna Opatovice na Pardubicku získala od krajského úřadu v Pardubicích souhlasné jednotné environmentální stanovisko pro svůj záměr Plynofikace - I. etapa. Společnost chce do konce roku 2030 zcela přestat využívat jako palivo hnědé uhlí. Nahradit ho má zemní plyn, biomasa a spalování komunálního odpadu, případně i instalace fotovoltaických panelů. Dekarbonizace bude rozdělena do několika etap, které se budou časově překrývat, uhelné kotle se budou postupně odstavovat. Krajský úřad pro první etapu stanovil několik podmínek, zjistila ČTK na úřední desce.

Foto: PIRO4D@Pixabay.com



Například měření emisí bude umístěné přímo na obou komínech, případně před vyústěním spalinového potrubí do komínů. Elektrárna rovněž předloží provozní řád, kde budou detailně popsány postupy a opatření, které budou přijaty v případě výskytu jiných než běžných provozních podmínek.



Souhlasné stanovisko úřad vydal pro tři shodné výrobní bloky paroplynových cyklů (PPC) o celkovém instalovaném tepelném příkonu 3 x 207 megawattů (MW). V paroplynovém cyklu je prvně zařazena plynová turbína pro přímou výrobu elektrické energie a vystupující spaliny se následně využijí pro výrobu přehřáté páry v kotli na odpadní teplo. Již dříve úřady uvedly, že plynofikace elektrárny nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí.



Elektrárna předpokládá, že bude mít po odklonu od uhlí celkový instalovaný tepelný výkon alespoň 450 megawattů (MW). V současnosti celkový tepelný výkon zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla činí 698 MW.



Po roce 2030 by měla mít elektrárna čtyři paroplynové turbíny, zařízení pro energetické využívání odpadu, multipalivový kotel nebo bioblok a elektrodový kotel. Později se uvažuje o technologii dalšího biobloku, případně multifunkčního palivového kotle na spalování biomasy nebo o vybudování další linky spalovny.



Elektrárna již získala souhlasné stanovisko k záměru stavby spalovny komunálního odpadu s kapacitou 150.000 tun ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z čehož 17 TJ činí vlastní spotřeba, a s výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodiny (GWh) za rok. Vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.



Elektrárna Opatovice byla dokončena v roce 1960. Zásobuje teplem asi 63.000 domácností a mnoho dalších průmyslových, podnikatelských či veřejnoprávních subjektů. Soustavu zásobování teplem tvoří přibližně 319 kilometrů tepelných sítí, teplo přivádí do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi, Rybitví, Lázní Bohdaneč, Čeperky, Opatovic nad Labem a Pohřebačky. Vlastníkem je prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Energy Energetický a průmyslový holding, který ovládá miliardář Daniel Křetínský. Společnost Elektrárny Opatovice (EOP) skončila vloni se ztrátou 742 milionů korun. Její sesterská firma EOP Distribuce, zabývající se distribucí vyrobeného tepla, dosáhla ve stejném období zisku po zdanění více než 126 milionů korun. Obě společnosti vznikly k 1. lednu 2022 rozdělením původní firmy Elektrárny Opatovice.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30. 10. 2024

