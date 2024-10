Elektrárna Kolín odešla od uhlí, od září spaluje převážně biomasu

Kolín 16. října (ČTK) - Elektrárna Kolín společnosti Veolia Energie kompletně odešla od uhlí, od září spaluje převážně biomasu. Poslední tuny hnědého uhlí spálily kotle letos v dubnu. Přestavba jednoho z kotlů a další úpravy vyšly společnost na 260 milionů korun, 156 milionů pokryla dotace z Modernizačního fondu. Novinářům to dnes řekl výkonný ředitel společnosti Veolia Energie Kolín Jaroslav Rezek.

Elektrárna Kolín provozuje téměř 25 kilometrů parních sítí, teplem a elektřinou zásobuje v Kolíně přes 9000 domácností, nemocnici, školy a průmyslové podniky.



Společnost začala s přeměnou výroby energie z hnědého uhlí na výrobu z biomasy a zemního plynu před třemi lety. "Odstavili jsme uhelný kotel K8 a retrofitovali jsme bývalý kotel na hnědé uhlí na biomasu. Tomu jsme podřídili úpravu logistiky paliva, vybudoval se úplně nově sklad na biomasu a upravovaly se veškeré trasy toku paliva ke kotli včetně násypek před kotlem," řekl Rezek.



Pára, kterou společnost dodává do sítě, je z 85 procent z biomasy, zbytek výroby tepla zajistí plynový kotel. Dva zdroje paliva podle Rezka umožní přecházet podle potřeby, například když nastane výpadek jednoho ze zdrojů nebo výrazná změna ceny.



Biomasu, které se ročně spotřebuje zhruba 60.000 tun, tvoří dřevní štěpka a rostlinné pelety. Do areálu elektrárny ji nyní dopravují kamiony, v budoucnu by se podle Rezka mohla využívat i železniční doprava.



Skupina Veolia Energie už dekarbonizovala i své další provozy, v roce 2022 teplárnu Přerov, letos odešla od uhlí i teplárna ve Frýdku-Místku. Do roku 2030 plánuje odejít od uhlí i v dalších velkých teplárnách na Moravě, například v Karviné, Olomouci a Ostravě. Skupina se sídlem v Ostravě patří mezi největší energetické skupiny v Česku a je největším distributorem tepla. Zásobuje 580.000 domácností a také více než 300 průmyslových podniků a 1800 zařízení, jako jsou nemocnice nebo školy.



Kolínská elektrárna patřila mezi první elektrárny v Československu, v roce 1911 vznikla parní elektrárna. Vlastníkem a provozovatelem kolínské elektrárny je společnost Veolia Energie Kolín, dceřiná společnost Veolia Energie. Loni dodala elektrárna 462 terrajoulů tepla, v minulosti byly dodávky vyšší. Důvodem poklesu je podle Rezka i to, že některé významné podniky v Kolíně ukončily výrobu.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 10. 2024

