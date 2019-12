Elektrárna Hučak v H.Králové bude opravena do konce roku

Hradec Králové 29. července (ČTK) - Památkově chráněná malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové prochází od loňska rozsáhlou rekonstrukcí za 20 milionů korun. Generální oprava se týká hlavně turbín, které byly uvedeny do provozu před více než sto lety. Oprava by měla skončit do konce letošního roku, řekla dnes ČTK regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Secesní elektrárna Hučák je jedním z architektonických skvostů a vyhledávaným turistickým cílem Hradce Králové.

"Ke konci roku by měla být malá vodní elektrárna plně funkční a měla by do sítě opět dodávat elektřinu. Hučák je poslední elektrárnou v našem portfoliu, která neprošla za dobu svého provozu velkou rekonstrukci," řekla ČTK Lapáčková Beránková.

Generální oprava se týká zejména dvou turbín TG2 a TG3. "Jednalo se o opravu soustrojí, převinutí generátorů a doplnění regulačních prvků regulátoru tak, aby byla umožněna plná automatizace systému řízení těchto dvou turbín. Aktuálně probíhá zpětná montáž soustrojí," uvedla Lapáčková Beránková.

Elektrárna, jejíž výkon je 0,75 megawattu, byla postavena na labském Hučavém jezu, podle kterého dostala i jméno. Tři Francisovy turbíny byly osazeny v roce 1911, elektřinu do sítě začaly dodávat na začátku roku 1912. Ve 20. letech minulého století prošla soustrojí a ostatní technologická zařízení rekonstrukcí, která významně zvýšila výkon elektrárny na současnou úroveň.

Před sedmi lety elektrárna dostala novou fasádu, která je jako z doby jejího otevření na začátku 20. století. S nalezením původní bílo-šedé fasády doplněné cihlovým režným zdivem stavbařům pomáhali památkáři. Elektrárna dostala také novou střechu a opraveno bylo i její slavnostní osvětlení. Opravy tehdy přišly téměř na 20 milionů korun.

Po dobu rekonstrukce turbín je malá vodní elektrárna pro návštěvníky uzavřena. V objektu je také Informační centrum obnovitelných zdrojů, které funguje bez omezení. Informační centrum ČEZ v elektrárně otevřel v roce 2008 a od té doby jej navštívilo 130.000 lidí.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29.7.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 29. července 2019

Poslední změna: 31. července 2019

Počet shlédnutí: 140